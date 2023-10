Litige foncier à Mbeye : Violent affrontements pour 22 hectares

Echauffourées à Mbeye dans la commune de Bambilor entre villageois et forces de l’ordre, ce jeudi. A l’origine, un litige foncier portant sur une vingtaine d’hectares. Ces affrontements ont occasionné des blessés graves, des arrestations, mais aussi le saccage de la mairie de Bambilor.

L’accaparement de 22 hectares de terre par un individu n’est pas du goût des populations, qui, en colère, se sont opposées farouchement.

« Depuis ce matin, il y a des engins qui sont escortés par des éléments de la DSCOS, qui sont venus et sont en train de ravager des champs des habitants. Actuellement, ils ont presque démoli plus de 15 hectares occupés par des citoyens sénégalais, qui ont acquis légalement ces terres là», a déploré sur Sudfm Assane Bèye, 2è adjoint au maire de la commune Bambilor.

Ils accusent le nommé S. Seck de vouloir récupérer ces terres qui lui appartiendraient. « Il dit qu’il a 22 hectares ici. Or, depuis nos ancêtres, nous habitons ces terres là» , a-t-il ajouté.

Ces populations se sont opposées aux forces de l’ordre et il y aurait des blessés graves. « Ils ont coupé toute l’électricité dans le village et les forces de défense et de sécurité se sont dispersées dans le village en lançant beaucoup de grenades lacrymogènes, arrêtant et torturant beaucoup de jeunes. Certains sont dans des situations critiques, ils sont présentement à l’hôpital« , a-t-il fait savoir.

Ces populations interpellent les autorités, particulièrement le président de la République à intervenir avant que l’irréparable ne se produise.