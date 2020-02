Livre de Pape Alé Niang : Me El Hadji Diouf tire sur les opposants qui étaient à la cérémonie de dédicace

Me El Hadji Diouf n’a pas été du tout tendre avec les opposants qui étaient présents à la cérémonie de dédicace du livre publié par le journaliste chroniqueur de la Sen Tv, Pape Alé Niang.

«Ce sont des ennemis du pouvoir qui ont fini par être démasqués, qui au lieu de travailler pour la République, travaillent pour leurs poches et cherchent à détruire. Les gens qui étaient à la cérémonie de dédicace du livre mensonge, c’est un regroupement de mécontents, d’aigris et d’anciens dignitaires éjectés et de rancuniers», a dit l’ancien parlementaire, hier, lors de la conférence de presse animée par les avocats de Cheikh Oumar Hann.

Poursuivant, Me El Hadji Diouf ajoute : «l’intention de nuire, le désir de faire mal et de salir une personne honnête sont constants dans le livre. Ce qu’il faut savoir, c’est que Cheikh Oumar Hann n’a pas cédé au chantage de ces politiciens qui lui réclament de l’argent. Le journaliste Pape Alé Niang et Mody Niang qui a préfacé le livre seront poursuivis et vont répondre de leurs actes. Ils seront appelés à fournir toutes les preuves des allégations prêtées à notre client Cheikh Oumar Hann».