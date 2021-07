Locales 2022 : 30 têtes de listes de Macky Sall déjà connues

La machine électorale s’accélère. Pouvoir et opposition sont à fond dans la préparation des élections locales prévues le dimanche 23 janvier 2022. Du côté du pouvoir on semble avoir trouvé les têtes de liste qui vont représenter l’Alliance pour la République (APR). En effet le président Macky Sall a choisi les « généraux » qui vont mener la bataille. Et son choix ne va pas plaire à tout le monde. Les membres de la mouvance présidentielle vont s’entredéchirer.

Le président de la République Macky Sall a fixé la date du scrutin pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux au dimanche 23 janvier 2022. Les élections qui devaient en principe se tenir avant le 28 mars 2021, ont été reportées trois fois de suite. Ces reports des locales ont fait couler beaucoup d’encre et de salive du côté de l’opposition. Désormais les adversaires pourront s’affronter. Mais la guerre risque d’être rude au sein de la mouvance présidentielle.

En effet le choc des ambitions va tuer le parti au pouvoir avant l’heure. Mais la nouvelle stratégie déployée par le patron de l’APR, risque de faire basculer son parti avant les élections de 2022. Selon des informations reçues par Xibaaru, le locataire du palais va renouveler sa classe politique avec les têtes de listes de l’APR aux Locales. Des changements qui interviennent à quelques mois de ces joutes électorales. Et la composition de certaines têtes de listes aux Locales qui ont déjà fuité, va surprendre les responsables de l’APR . En effet, les trente (30) membres de la Task Force Républicaine (TFR) seront sur plusieurs listes aux Locales.

Les tractations du dircab du président de la République, Mahmoud Saleh, ont porté leurs fruits. Celui qu’on surnomme le « Naar du Palais » va réussir un coup de poker si cette nouvelle tactique passe. L’homme fait partie des personnes qui sont aux commandes de la TFR qui prétend défendre le chef de l’Etat. Selon la source de Xibaaru, ils vont être propulsés têtes de listes de l’Alliance pour la République. Cette décision du Palais va saper le moral de ses troupes.

En effet beaucoup de ces ministres, DG et conseillers se voyaient déjà diriger une liste. Macky met tout ce beau monde à la retraite d’office. Et le principal gagnant sera sans doute Mahmoud Saleh. Car ceux sont les Mame Boye Diao, Samba Ndiobene Ka, Néné Fatoumata Tall, Sira Ndiaye, Me Aliou Sow…qui vont mener la danse pendant que les fidèles lieutenants vont paitre le bétail. Les hommes qu’il faut ne seront pas à la place qu’il faut.

A Dakar tout le monde sait qu’Amadou Bâ est l’homme qui pourrait donner sa chance à la coalition Benno Bokk Yakaar. L’homme a déjà fait ses preuves dans son fief, aux Parcelles Assainies. Et lors de la dernière visite de Président Macky Sall dans le Nord, l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a démontré au chef de l’Etat qu’il pèse toujours lourd dans cette partie du pays. Pendant ce temps ces actuels ministres, avec tous les milliards qu’ils détiennent, peinent à imposer la vision de Macky.

Le président Macky Sall risque de faire voler en éclat son parti. Si le chef de l’Etat maintient ce classement pour les Locales, ce sera la fin de l’Alliance pour la République (APR) avant le grand combat. Et l’histoire des Locales au Sénégal a toujours démontré que les partis au pouvoir se fissurent après des élections locales. Le PDS avec Pape Diop qui a créé Bokk Gis Gis et le PS avec Khalifa Sall devenu leader de Taxawu Dakar .

Voici les 30 membres de la Task Force Républicaine (TFR)

Pape Demba Bitèye, Mame Boye Diao, Thierno Amadou Sy, Birame Faye, Samba Ndiobene Ka, Abdoulaye Saidou Sow, Néné Fatoumata Tall, Zahra Iyane Thiam, Moise Sarr, Abdou Karim Fofana, Mamadou Saliou Sow, Mamadou Kassé, Abdou Khafor Touré, Mamadou Ndione, Tamsir Faye, Pape Mahawa Diouf, Cheikh Bakhoum, Maissa Mahecor Diouf, Aissatou Ndiaffate, Thérèse Faye Diouf, Maguette Sène, Me Aliou Sow, Me Bassirou Ngom, Saliou Keita, Pape Malick Ndour, Tening Sène, Idrissa Diabira, Doudou Ka, Abdou Khadre Ndiaye, Idrissa Tall, Sira Ndiaye, Aminata Guèye et Moustapha Guèye.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru