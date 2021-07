Pogba au PGS…les choses se confirment

L’hypothèse d’une arrivée de Paul Pogba au PSG prend chaque jour un peu plus l’épaisseur. Le champion du monde tricolore a en effet opposé une fin de non recevoir aux offres de prolongation de ses dirigeants et à un an de la fin de son contrat, Manchester United s’est fait à l’idée de laisser partir son milieu de terrain vedette. A en croire la presse anglaise, les Red Devils attendent désormais une offre du club de la capitale.

Mais la perspective de voir Paul Pogba endosser le maillot parisien ne semble pas plaire à tout le monde. En atteste la banderole déployée, samedi, devant le Parc des Princes ou le centre d’entraînement Ooredoo.

« Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus », pouvait-on y lire. Le message est sans équivoque et n’a pas manqué d’interpeller, notamment chez les supporters parisiens.

Mais selon un sondage posté sur le compte d’Hadrien Grenier, très actif sur l’actualité du PSG, ce sont pas moins de 91% des 25 725 votants qui sont favorables à une arrivée de Paul Pogba dans la capitale.