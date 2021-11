Locales 2022 : Des jeunes de BBY/Dakar désapprouvent Diouf Sarr

La Coordination des jeunes de Bby du département de Dakar signe son désaccord avec Abdoulaye Diouf Sarr, candidat à la mairie ville. Ces jeunes ne sont pas du tout d’accord avec le choix des candidats. Ces derniers étaient en conférence de presse pour dénoncer ce qu’ils appellent de la forfaiture.

“Nous, jeunesses de BBY, marquons notre total désaccord avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr pour avoir complètement ignoré la jeunesse lors des investitures. C’est la raison pour laquelle, nous comptons dénoncer jusqu’à la dernière énergie cette forfaiture et saisissons dans les délais le Président de la République pour attirer son attention sur cette démarche cavalière’’, dénonce Amadou Sow, Coordonnateur des jeunes de Bby de Dakar, repris par Senego.

Il poursuit : “Aujourd’hui, le Président a rempli tous ses devoirs vis à vis de ses alliés, et a donné les pleins pouvoirs à Abdoulaye Diouf SARR pour la mise en œuvre. Mais hélas, c’est presque l’hécatombe, car, le clientélisme et le copinage ont été ses seuls baromètres dans ses choix.”

“Dans les listes, on ne trouve que ses amis et ses proches, cependant, les braves jeunes, fers de lance de la coalition, ont été royalement mis à côté, quelle manque d’élégance ! C’est pourquoi nous avons décidé d’expliquer à l’opinion publique et aux différents leaders de la coalition, notre mécontentement et nos réserves”, regrette-t-il.