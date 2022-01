Locales 2022…La caravane du Dr Oumar Ba victime d’un accident

La caravane de BBY de Docteur Oumar Ba Onco-pneumologue Coordonnateur du Programme national de Lutte contre le Tabac (PNLT) et Harouna Gallo Ba de Gamadji Saré vient d’être victime d’un accident.

C’est dans la nuit du vendredi 14 janvier 2022 vers 5 heures du matin que l’accident est survenu entre le village de Thiélao et Ndioum.

La caravane avait sillonné tout le Walo et allait faire faire son dernier meeting de la soirée à Thiélao quand deux véhicules du convoi sont entrés en collision et ont fini leur course dans un ravin. Bilan de l’accident, plusieurs blessés dont un grave (le chauffeur de Docteur Oumar Ba) qui a été immédiatement évacué aux urgences de l’hôpital de Ndioum où il a été admis et pris en charge.

Finalement, il a été transféré à Dakar. Aucune perte de vie humaine n’a été déplorée mais les dégâts matériels sont importants. Le véhicule de Docteur Oumar Ba est complètement abimé.

La Cellule Communication

Programme national de Lutte contre le Tabac

(PNLT)