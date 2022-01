Saint-Louis : les millions de Mansour Faye rejetés par les populations de…

Décidément ! Il l’avait fait à la venue du Président Macron à Saint-Louis, il l’a refait lors de la présidentielle de 2019, et il le remet encore. Le Professeur Mary Teuw Niane est un as pour briser les espoirs de Mansour Faye. Les étapes de Ngallèle et environs, de Bango et de Balacosse, Corniche, Bayaal et environs viennent de geler les prétentions du futur ex-maire de la ville tricentenaire. Ce dernier, qui dit à qui veut l’entendre que par force il remportera les joutes électorales du 23 Janvier prochain, vient d’être désavoué par les populations des quartiers précités.

Très remontées contre l’édile de la ville de Mame Coumba Bang, les populations ont lancé un message poignant au maire sortant de Saint-Louis, Mansour Faye : » Nguiir Yalla, téyèl say millions, say machines, say permis de conduire té nga abal niou. Daniou beug Liggeeye souniou Ndar ». Voilà qui est très clair et qui renseigne sur les moyens considérables déployés par l’équipe sortante pour rempiler à la tête de la mairie.

La Coalition Ande ak MTN Liggeeye Ndar déshérite le maire sortant de tout espoir.

Sorties en masse dès les premières heures de la matinée (et le plus souvent jusqu’à des heures tardives), les populations ont tenu à communier avec l’équipe de choc de la coalition avec comme têtes de file le Professeur Mary Teuw Niane et le Dr Ahmadou Dia. Ces populations ont montré leur ras-le-bol devant cette équipe arrogante, assoiffée de terres et mus uniquement par leur propre intérêt ; cette équipe qui ne respectent pas les Saint-Louisiens car disant un peu partout, nous citons : « Les Saint-Louisiens sont des poussins. Il suffit de leur jeter quelques graines pour qu’ils s’agenouiller ». Quelle arrogance ! Quel manque de considération envers ces dignes et honnêtes citoyens sans qui ils ne seraient pas là.

Le PA2R du Professeur Mary Teuw Niane a fini de séduire plus d’un. Selon toujours les populations, ce Programme Ambitieux, Réaliste et Réalisable ( qui n’a rien à voir avec la copie de l’autre qui n’a d’autre alternative que de suivre nos pas, d’essayer de les réadapter car manquant de vision et d’ambition pour Saint-Louis) proposé par la Coalition Ande ak MTN Liggeeye Ndar est tout simplement une vision qui les pousse à soutenir le Professeur Mary Teuw Niane, et que les millions de Mansour Faye ne les fera pas changer d’avis.

Les populations de Ngallèle, de Bango, de Balacosse, de Corniche et environs ont donné rendez-vous à la coalition au soir du 23 Janvier 2022, pour fêter ensemble la victoire et ouvrir une salle de karaté à Mansour Faye. Ainsi, la jeunesse pourra apprendre à se défendre.

Bacary Seck.