Locales 2022 : Le Cudis lance un dernier appel aux sénégalais

Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) et la plateforme Jammi Rewmi avaient appelé le 20 novembre 2021, à préserver la stabilité et le vivre ensemble pour l’intérêt supérieur de la nation après des violences entre acteurs politiques observées à Ziguinchor. Dans cet ordre d’idée, ils avaient proposé de traduire l’engagement des acteurs dans une Charte de non-violence soutenue par les chefs religieux et la société civile et à laquelle souscriraient toutes les parties prenantes de l’espace politique et social.

Cette idée de charte et cette dynamique de pacification ont fait l’objet de larges consultations avec les coalitions électorales, les acteurs économiques et sociaux, et le Président de la République dont le rôle est essentiel pour la baisse des tensions et la sécurisation des citoyens. Elle a permis d’installer depuis deux mois, dans tout le pays, un débat sur la non-violence et emporté l’adhésion de la plupart des forces politiques.

La Charte a été élaborée par un comité restreint dont les membres ont été désignés par les parties prenantes avec la facilitation de membres du CUDIS et de Jammi Rewmi. Même les coalitions qui ont décidé de ne pas apposer leur signature s’inscrivent dans la dynamique de non-violence qui est la seule attitude responsable dans le contexte régional et national actuel. Mais la signature n’est qu’une étape symbolique dans l’engagement pour préserver la paix. Elle doit être suivie par des actes concrets notamment la formation et la sensibilisation des militants, et le renoncement à toute posture pouvant favoriser la remise en question de nos acquis démocratiques.

Les violences qui se multiplient en cette fin de campagne électorale avec leur lot de blessés, confirment les craintes qui étaient à l’origine de notre initiative et nous invitent à poursuivre inlassablement les efforts avec toute la communauté nationale pour prévenir leur aggravation. Elles révèlent si besoin en était, l’inflammabilité du contexte et le manque de culture démocratique pour laquelle les formations politiques ont une grande part de responsabilité. A 48h de l’élection, nous invitons tous les citoyens sénégalais à aborder ces joutes électorales avec sérénité et responsabilité. Nous réitérons notre appel à un effort collectif pour la préservation de notre stabilité légendaire et de l’exceptionnalité de notre vivre ensemble.