CAN 2021 : Les Comores enregistrent 12 cas de Covid-19

Coup dur pour la sélection comorienne. La Fédération du pays, par son manager général El Hadad Himidi, a indiqué ce samedi que 12 membres de l’équipe étaient touchés par le Covid-19. Parmi eux, le coach, Amir Abdou, mais surtout les deux seuls gardiens de l’effectif, Mayadh Ousseini et Ali Ahamada. Deux kinés sont également touchés. Evidemment, les infectés ne pourront «pas prendre part au jeu», confirme Himidi.

«C’est un moment difficile, on essaie de trouver des solutions, a positivé le manager. Mais sans le coach, des joueurs majeurs et surtout nos deux seuls gardiens, la situation reste compliquée. En tout cas, on ne perd pas espoir et on espère trouver rapidement des solutions.»

Après une première participation historique, les «Coelacanthe» avaient réalisé l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils défieront le pays-hôte, le Cameroun, ce lundi. Mais quels joueurs seront disponibles et surtout, comment sera réglé le problème de gardien ? Réponse dans les prochaines heures, avec probablement des communiqués de l’équipe et de l’organisation à suivre.

Avec Afp