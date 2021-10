Locales 2022 : Les populations demandent la reconduction de Mamina Camara

Dans le département de Bignona, les populations sont convaincues par les réalisations du météorologue Mamina Camara, président du Conseil départemental. « Les réalisations du président Mamina Camara sont visibles partout dans notre département. Sa reconduction est à la fois une urgence et une demande sociale pour nos populations », explique le jeune enseignant Moulaye Diédhiou.

Pour son collègue Babacar Diatta, « nous ne versons pas dans la politique. Mais, avec le président Mamina Camara, nous avons vécu la réalité dans notre département. Il s’est beaucoup investi dans tous les secteurs : éducation, santé, agriculture, élevage, environnement….Il est vraiment l’homme qu’il faut pour Bignona. C’est la raison nous demandons solennellement au président Macky Sall de le reconduire à son poste afin qu’il puisse continuer à diriger notre département», a ajouté Babacar Diatta.

Plus que jamais convaincues de l’engagement de leur président auprès d’elles, de sa fidélité et de sa loyauté auprès du Chef de l’Etat Macky Sall, « Mamina Camara qui est un responsable politique de l’APR à Bignona, s’est aussi illustré dans tous les domaines prioritaires de notre contré. De l’accès à l’eau potable et l’autonomisation des femmes et des jeunes en passant par la lutte contre la COVID 19, Mamina Camara a toujours marqué sa présence à côté de ses populations. Sa reconduction à la tête du conseil départemental de Bignona est une priorité pour nous », chantent en cœur les femmes de Bignona, rapportent nos confrères d’Igfm.