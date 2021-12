Locales 2022 : L’URD sonne la mobilisation derrière Benno Bokk Yakaar

La Direction Politique Exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie sous la présidence du camarade Diégane SÈNE secrétaire général du parti, le lundi 27 décembre 2021 au siège à Bopp autour de l’ordre du jour suivant :

Informations ; -Investitures et campagne électorale ; -Situation nationale ; -Questions diverses.

Introduisant la rencontre, le secrétaire général du parti a tout d’abord tenu à se féliciter de la large présence des membres de la DPE avant de marquer ses regrets pour la difficulté de respecter le principe de la réunion hebdomadaire depuis l’installation de la pandémie en 2020. Il a ensuite insisté sur les investitures dont nous venons de sortir et la campagne électorale avant d’introduire le dernier point relatif à la situation nationale.

Après débat la DPE a tout d’abord pris note de la difficulté des investitures dans beaucoup de communes du pays due à toute absence de l’idée de Benno chez beaucoup de responsables de notre coalition qui n’ont de la notion de solidarité qu’une perception utilitaire pour eux-mêmes et accessoirement pour leurs partisans. Cela a rendu difficile ce premier parcours vers les élections avec notamment des listes concurrentes dans une multitude de communes, risquant de constituer un handicap pour la campagne électorale. L’URD appelle néanmoins à surmonter autant que faire se peut ces difficultés et travailler à donner aux listes conduites par les membres de Benno, peu importent les couleurs, la victoire finale. La DPE félicite les têtes de liste URD pour leur discipline, leur respect des principes et directives du parti qui leur ont inspiré les investitures parmi les plus ouvertes de toutes. Elle les encourage à garder intact cet esprit tout au long de la campagne électorale ce qui sera d’autant plus facile qu’ils ont tout partagé avec leurs alliés. Elle appelle en même temps l’armée des frustrés au dépassement et au vote responsable et digne.

Abordant le dernier point de son ordre du jour, la DPE s’est félicitée du succès populaire de la cérémonie de lancement de l’activité du TER présidée par le chef de l’État. Elle se réjouit avec tous les Sénégalais de cette réalisation qui est un pas vers un Sénégal émergent dont il constitue un des préalables et appelle que soit prise par le pays toute cette mesure du projet.

La DPE invite la population à apporter à présent sa contribution : elle le fera en gardant à l’esprit que son gouvernement par le président Macky Sall vient de lui offrir une réalisation à la fois unique et futuriste en Afrique et même au-delà et en veillant à sa part d’entretien de l’ouvrage.

L’URD encourage enfin le gouvernement à poursuivre et terminer le plus rapidement possible l’exécution de la seconde phase du TER qui doit le mener à l’AIBD et qui constituera un élément de plus dans la solution du problème de la mobilité et la modernisation déjà largement en cours de nos moyens de transport.

Fait à Dakar, le 27 décembre 2021

La DPE