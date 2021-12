Bignona : Une quarantaine d’espagnoles débarquent avec aide et projets

Ce n’est pas la première fois que ces espagnoles de la coopération internationale et de l’association dite « GUP » viennent à Bignona.

Ils sont venus régulièrement, notamment en fin d’année, non seulement pour passer la fête avec les populations de Bignona et du village de Djikesse mais ils arrivent souvent avec du matériel destiné aux établissements scolaires et sanitaires de Bignona et Djikesse.

Des consultations médicales ont également été organisées avec des spécialistes qui viennent, avec eux, au profit de la population de Bignona, de beaucoup d’autres projets.

Des salles de classe ont été construites à l’école élémentaire de Djikesse avec équipement et matériel informatique qui fonctionne avec du solaire. Mieux, ses partenaires utiles pour la communauté sont en train de réaliser une classe pour la prise en charge des enfants en situation de handicap notamment les déficients intellectuels.

Cette année, avant leur arrivée, ils ont soutenu le Président du conseil départemental dans l’acquisition d’un bus qui est déjà arrivé. Ce bus va servir pour différents déplacements d’élèves et d’étudiants pour des visites pédagogiques, d’officiels lors des voyages à l’intérieur du département des autorités, ou tout autre déplacement de masse.

Comme les autres années, ces espagnols sont arrivés et accueillis mercredi par le Président du conseil départemental vont passer la fête de fin d’année en communion avec les populations de Bignona.

Le Président Mamina Kamara qui s’investit personnellement et au nom de la collectivité dans ce partenariat s’est réjoui de l’accompagnement avec ses hôtes et pour sa part, il s’engage, comme d’habitude, à ne ménager aucun sacrifice pour tout ce qui vient pour l’intérêt des populations. Il faut dire qu’il met aussi ses moyens pour entretenir cette coopération et pour l’acquisition de certains matériels.

Ces espagnoles venant souvent ensemble un autre partenaire suisse du nom Raymond Comina qui, malheureusement, cette année n’a pas pu fait le déplacement pour des raison de santé. Cependant, aussi bien le Président du conseil départemental que les populations de Djikesse, l’ont vivement remercié pour tout ce qu’il fait pour cette communauté notamment au niveau de garderie d’enfant de la localité de Djikesse Koulémacoulé

L.BADIANE pour Xibaaru