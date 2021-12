Ansoumana Dione qualifie 2021 de l’année des « folles folies »

2021 des plus folles folies ! (Par Ansoumana DIONE)

2021 tire à sa fin. Une année des plus folles folies que notre pays n’ait jamais connues. Au Sénégal, durant ces 12 derniers mois, les faits les plus marquants, ont eu trait à de très graves problèmes de santé mentale. Conséquences, la population est endeuillée par de graves histoires d’assassinats, de meurtres, suicides, vols, agressions, viols, détournements, trahisons, mensonges, divorces, drames familiaux, répressions meurtrières et la liste est très loin d’être exhaustive.

Qui reconnait ce Sénégal ? Une très grande nation, devenue subitement barbare, malgré l’existence de grands foyers religieux, avec des legs ancestraux, cultivant surtout la paix, le pardon, la solidarité, l’entre-aide, le sens du travail, le respect de soi et de l’autre, la dignité, l’honnêteté, l’humilité, le courage, la sincérité, entre autres. Que s’est-il donc passé, pour que nous soyons arrivés à ce niveau, en ce 21e siècle, avec l’apparition de nouvelles ressources naturelles ?

A qui la faute ? L’Etat, les populations, le manque d’organisation, la faiblesse des institutions, la non application des lois, comme le regrettent beaucoup de citoyens qui ne cessent de réclamer justice ? Quoi qu’il en soit, les sénégalais doivent être réorientés dans la bonne direction, l’année 2022 devant marquer un nouveau départ, pour une société plus humanisée, n’excluant aucun de ses fils. Regardons bien autour de nous : la folie est la chose la plus répandue, non ?

Rufisque, le 30 décembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)