Bignona-locales 2022 : zappé par Benno, le maire de Thionck Essyl candidat avec « Gueum sa bopp »

Le maire de la commune de Thionck Essyl est le seul dans le département de Bignona à ne pas être choisi comme tête de liste de la coalition Benno bokk yakaar. Mais ceux qui croyaient déjà à son déclin politique doivent déchanter tout de suite car Oumar Okala badji sera bien candidat aux locales du 23 Janvier prochain. Il a été investi par la grande coalition gueum sa bopp. Il a organisé un rassemblement pour en informer l’opinion et ses partisans

Oumar Okala Badji en a profité pour envoyer un message à ses adversaires de BBY et de Yewwi askan wi (YAW) pour leur dire que « la commune de Thionck Essyl ne sera plus gérée par un maire qui vit à Dakar ou loin de collectivité pour demander chaque jour des nouvelles ». Avant d’ajouter « le candidat de BBY, tout comme celui de YAW, nous sommes tous de Thionck Essyl mais ce qui nous différencie c’est que pendant qu’ils se réveillent à 400 km de Thionck Essyl, moi je me réveille chaque jour à 30 mn de mon lieu de travail

Beaucoup de personnes épiloguent sur la validité juridique de sa candidature là également, okala reste ferme, « j’ai un casier judiciaire très vierge et je suis sur la ligne de départ et incha allah, le 23 Janvier, je serai le premier à ouvrir les pour de la mairie ». Concernant son avenir dans BBY, le maire de Thionck Essyl est formel « la page BBY est tournée et je suis désormais ancré dans l’opposition

C’est dire que la bataille de thionck essyl aura bien lieu et tout ce qui va se faire se fera avec Oumar Okala Badji

L. Badiane pour xibaaru.sn