« Yankhoba Diattara a menti sur Thiès » selon le Dr…

Le mardi 09 novembre 2021, à l’occasion d’une conférence de presse de la coalition Benno Bok Yakaar, un festin de flatteries hypocrites et mensongères, Yankhoba Diattara, nouveau chambellan désigné de Macky Sall, a porté atteinte à la dignité et à l’image de Thiès. Il a insulté et menacé la jeunesse de notre pays. Yankhoba Diattara qui s’est immolé sur le feu des reniements politiques veut entrainer le peuple de Thiès dans sa folle entreprise. Nous lui rappelons que Thiès est une terre de dignité et de refus.

Aujourd’hui, nous voulons dire devant la face du monde que nous défendrons l’honneur de Thiès, la fierté de notre ville, la dignité de ce peuple insoumis. Thiès n’a jamais connu ce discours de honte, de larbinisme et de soumission. Demander à Thiès de brûler ceux qui ont choisi de lutter est une insulte à la mémoire des martyrs tombés sur le champ de l’honneur.

Sur cette terre de dignité, seuls les traitres mériteraient d’être brulés et non ceux qui luttent pour la dignité du peuple. Yankhoba Diattara doit retourner à l’école pour apprendre l’histoire de Thiès. En vérité, Thiès ne peut être Thiès sans la grandeur. Tout au long de l’histoire, notre ville héroïque n’a jamais rasé les murs.

Parce que nous sommes la ville des cheminots de 1938, la ville des cheminots de 1948, la ville de la « jeunesse malsaine » de 1988, la ville d’Ibrahima Sarr, d’Ousmane Ngom, d’Abdoulaye Ba et de Boubacar Sall (le lion du Cayor). C’est pourquoi, ma candidature à la mairie de ville de Thiès est dictée par le besoin de rendre à Thiès sa grandeur, sa fierté et sa dignité. Cette candidature incarne un vent de progressisme nouveau.

Dr Babacar Diop, candidat à la mairie de ville de Thiès