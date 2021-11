Locales : « Voter Mary Teuw Niane, c’est libérer Saint-Louis » selon

Saint-Louis, Locales 2022: Changer, telle est la conviction unanimement partagée

Je pense que ce moment, ce n’est pas pour faire des propos d’estrades et des promesses que l’on ne peut pas tenir. Mais pour écouter la colère des Saint-Louisiens qui se sentent complètement abandonnés et leur donner de vraies propositions ambitieuses, réalistes, réalisables, et respectueuses à travers un programme.

Les Saint-Louisiens veulent du changement et attendent un Maire outillé et compétent avec des capacités d’écoute réelles. Alors, ils vont choisir quelqu’un de nouveau car ils veulent en finir avec celui en qui ils n’ont plus confiance. Cet homme qui, pendant 7 ans, a exclu le dialogue pour tromper le silence.

Un homme qui a oublié la souffrance des populations mais qui gonfle ses limites par des anabolisants sortis du laboratoire de sa horde. Pratiquement, les mêmes pseudo-explications sont ressassées par ses inconditionnels depuis 2014 sans aucune considération pour leur arrière-plan politique, comme si les preuves du bilan négatif étaient moins flagrantes que les déboulonnements, et comme s’ils pouvaient maquiller les visages sombres des marchés.

Pour qui veut se libérer du piège politique dans lequel ils sont tombés depuis quelques semaines, la réponse est donc de ne pas voter par défaut et par dépit, mais par devoir et par conviction. Mon propos n’est bien sûr pas un plaidoyer en faveur d’un vote partisan mais en faveur d’une prise en considération systématique des perspectives d’un programme ambitieux, réaliste et réalisable.

Je voudrais convaincre tous les Saint-Louisiens en m’appuyant sur la vision du Professeur Mary Teuw Niane qui consiste à « bâtir une cité, rivée sur le bien-être de sa population notamment de sa jeunesse et de ses femmes, apprenante, numérique, résiliente aux changements climatiques, tournée vers le monde et l’avenir ». Là, je n’aurai pas le temps de dire l’ensemble de ses réalisations, de l’UFR SAT au MESRI en passant par le rectorat de l’UGB. L’humilité, la gentillesse et l’intégrité du Pr. Mary Teuw Niane suffisent !

Sous réserve d’inventaire de raisons, je voterai pour le candidat Mary Teuw Niane. Non pas parce qu’il a le meilleur profil parmi les candidats. Plutôt parce que son élection va nous libérer de la rapine, impulser une dynamique économique réelle et densifier la connexion de Saint Louis sur le monde… de plus nous donner la certitude d’avoir un Maire accessible.

En tant que tel, le choix de Mary Teuw Niane est rationnel et a son utilité civique. Essayer de convaincre les électeurs avec les propositions des candidats vénaux dont il n’y a rien derrière leurs belles phrases dépourvues d’idées politiquement raisonnables n’est pas la priorité des saint Louisiens.

Votons massivement pour le Pr. Mary Teuw Niane !

Djiby Ndiaye Gabar, membre de la Cellule de Communication de l’Alliance Ande ak MTN Liggeeye Ndar.