Locales 2022 : Abdou Ben Sambou se positionne pour Thionck Essyl

La bataille pour le contrôle de la commune de Thionck Essyl aura bien lieu car aucune coalition ne compte faciliter les choses à son adversaire. Mais au sein des coalitions et partis il y aura également une bataille interne. Le coalition Benno Bokk Yaakaar n’est pas épargnée par le choc des ambitions dans le départementde Bignona et toutes les collectivités y compris celle de Thionck Essyl.

En effet, l’inspecteur des impôts et domaines Abdou Ben Sambou, par ailleurs fils de l’ancien gouverneur de Dakar Saliou Sambou, a fini d’afficher de façon sérieuse et en toute confiance ses ambitions de briguer le suffrage des essyliens pour diriger la première collectivité du blouf érigée en commune.

Pour y arriver, Ben Sambou fait alliance avec la jeunesse et les femmes. Ayant senti l’adhésion massive des jeunes et des femmes à son projet, Abdou Ben sambou ne compte pas trahir cette confiance placée en lui et décide alors de foncer pour répondre aux attentes de ces concitoyens comme il a déjà commencé à le faire.

Pour rappel l’inspecteur des impôts et domaines Ben Sambou a déjà à son actif plusieurs actions en faveur des femmes mais aussi et surtout en faveur de la jeunesse de Thionck Essyl. Et pour couronner le tout, il a annoncé la pose du gazon synthétique au terrain municipal de thionck Essyl, le financement est déjà acquis grâce à lui auprès du société de la place.