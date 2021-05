Locales à Bignona : Ernest Sambou ne doute pas de la force de Benno

La coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar a perdu l’élection Présidentielle de 2019 dans le département de Bignona au profit du candidat Ousmane Sonko qui a raflé la mise dans la région de Ziguinchor. Dans ce contexte où le Président de la République vient de fixer la date des élections territoriales au 22 Janvier 2022, les partis politiques y pensent déjà. Chaque formation ou coalition essaie donc d’évaluer ses chances.

Pour le secrétaire général de l’agence pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), ce n’est pas le même enjeu et depuis la dernière présidentielle, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Ernest Abou Sambou, coordonnateur de l’Alliance Pour la République (APR) de la commune de Bignona par ailleurs plénipotentiaire départemental de Benno estime que les chances de leur coalition sont intactes. « Il ne s’agit pas d’élire un Président de la République mais plutôt de choisir parmi les fils et filles de la localité celui qui est en mesure de conduire les destinées de la cité… » a souligné Ernest Sambou.

Ce pionnier de l’APR à Bignona est d’autant plus conforté dans sa position que pour lui, les populations ont compris les enjeux et savent que leurs problèmes trouveront toujours solution auprès du Président Macky Sall et pour lui, le niveau actuel de notre démocratie et de notre économie recommande que les répondants au niveau territorial soient en phase avec la vision du chef de l’Etat afin qu’ils puissent traduire sur le terrain ses orientations socioéconomiques au Profit des populations.

Vu que la presque totalité des 20 collectivités territoriales que compte le département de Bignona (19 communes et le département) sont contrôlées par l’APR et ses alliés, Ernest Sambou pense que c’est une position de force et une avance non négligeable pour la coalition présidentielle. Cependant, le SG de l’ANRAC est convaincu qu’il y un travail de terrain à faire pour sensibiliser davantage les populations sur les enjeux et sur ce point, un programme sera bientôt mis en œuvre pour aller à l’assaut de toutes les localités.

Ernest Abou Sambou a fait cette déclaration en marge d’une finale de football dont il était le parrain dans le quartier Tenghori Transgambienne 5

L.BADIANE pour xibaaru.sn