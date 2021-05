Les travailleurs de Twyford ont passé la korité en prison

Communiqué de SUTIMAC TWYFORD

Le SUTIMAC (Syndicat Unitaire des Travailleurs des Industries Minières et Activités Connexes) informe l’opinion nationale et internationale que la situation des travailleurs reste toujours délétère.

En effet, comme annoncé à la sortie du procès du 4 mai, les 25 travailleurs détenus dont 5 délégués avaient bénéficié d’une liberté provisoire et qui avait donné un souffle à leurs collègues et parents.

Mais c’est devant la maison d’arrêt de Mbour que ces derniers, attendant impatiemment jusqu’à la rupture du jeûne, ont été informés que le procureur avait interjeté appel pour s’opposer à la décision du juge. Donc pendant que Twyford continue ses activités sans soucis avec une série de licenciements et d’arrêts de contrats, les travailleurs innocents qui ne réclamaient que le respect de leurs droits ont passé la Korité en détention.

Même si nous restons optimistes avec les autorités, nous leur demandons aussi de faire preuve de diligence envers ces travailleurs car c’est par des actes qu’ils doivent convaincre et non des promesses d’autant plus que le président de la république avait donné des directives pour le règlement immédiat et définitif de la situation de Twyford et ses travailleurs qui dure depuis presque deux années.

Le SUTIMAC et les travailleurs réitèrent leur confiance au président et à son gouvernement et espérant une issue heureuse pour tous, mais avant toute chose il demande la libération sans délai des détenus car ça ne peut plus continuer. Et nous donnons rendez-vous après la Korité pour une conférence de presse que nous espérons, sera l’annonce de notre satisfaction envers notre état