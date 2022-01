Locales à Rufisque : La caravane de l’Union citoyenne Bunt-Bi attaquée

L’attaque s’est produite dans la nuit du mercredi 12 janvier 2022 aux environs de 22h au niveau du quartier Colobane à Rufisque-Est par des individus parfaitement identifiés. Elle a été le prétexte du point de presse tenu hier, en son quartier général, par la coalition Union citoyenne Bunt-Bi qui, par la voix de son candidat, est revenue largement sur cet incident.

En effet, en à croire Arona Sarr le candidat de ladite coalition aux élections locales du 23 janvier 2022 dans la commune de Rufisque Est et non moins président du mouvement Conscience citoyenne, cette attaque, qu’il considère comme lâche et irresponsable, relève d’un maire dont le règne est en passe d’être abrégé au niveau de la commune.

Poursuivant dans les colonnes du journal Le Témoin, il révèle que cette attaque aurait été l’œuvre d’individus qui auraient été engagés, payés et drogués par le Maire sortant de la commune de Rufisque– Est, qui serait le principal commanditaire de cette besogne qui n’honore pas son statut de 1er magistrat de la commune. Le président de Conscience citoyenne indique qu’il a été la principale cible de cette attaque car non seulement sa voiture a été caillassée mais encore « nous comptons un certain nombre de blessés dont 2 graves et la plupart sont des femmes ».

Interrogé sur la riposte qu’il compte apporter à cette attaque, le président Arona Sarr a répondu que sa coalition ne versera jamais dans la violence. Et que rien ne pourra remettre en cause l’engagement et la de ses responsables détermination dans leur combat pour assoir un véritable changement de paradigme dans la conduite des affaires de la cité.

Ce à travers un ambitieux programme de développement local qu’ils sont en train de vendre aux populations qui d’ailleurs sont en train d’y adhérer massivement. Le candidat de la coalition Union citoyenne Bunt-Bi à la commune de Rufisque-Est ajoute que « cet acte prémédité et commandité par le Maire Albé Ndoye ne restera pas impuni », d’autant que les assaillants ont été identifiés et vont faire l’objet de procédure judiciaire pour réprimer leur acte ignoble qui relève de la barbarie.