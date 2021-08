Locales à Dakar-Plateau : les cadres de l’APR se révoltent

Les prochaines élections locales de janvier 2022 sont en entrain de semer les germes d’une rébellion politique au sein de l’Apr dont la plupart des cadres de Dakar-Plateau sont des laissés-pour-compte.

Selon un haut cadre Apr de Dakar-Plateau, depuis plus de dix ans, Macky Sall gouverne avec ses alliés stratégiques à travers Macky 2012 et Benno Bokk Yakaar (Bby). « Et ils ont été bien servis ! Car toutes les grandes institutions municipales et parlementaires sont gérées par des alliés ou alliés de la dernière heure comme Alioune Ndoye. Et nous irons vers des joutes qui détermineront l’avenir politique de l’Apr pour les deux prochaines années ». dit-il avant de continuer…

« Je vous jure, ce mandat finissant du président Macky Sall provoquera des défections de faux alliés là où personne ne s’y attendait. Parce que si l’Apr laisse ses soi-disant alliés devenir maire de Dakar-Plateau ou maire de Dakar-Ville, ils pousseront leurs ambitions présidentielles en 2024 » alerte ce membre de l’Apr.

« Nous cadres de l’Apr de Dakar et de Dakar-Plateau, nous allons nous concerter pour le contrôle de ces deux institutions aux élections de janvier prochain. Et la survie de l’Apr dépendra de ces deux mairies clés » se rebelle-il dans les colonnes du quotidien…Le Témoin