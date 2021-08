Diaraf Sow : « Macky gère le Sénégal comme un bon père de famille »

Élu Président de la République du Sénégal en 2012 puis réélu en 2019, le Président Macky Sall est un travailleur infatigable et un grand homme d’État au service permanent de la République.

De Directeur Général, au poste de Ministre, de Premier Ministre, de Président de l’Assemblée Nationale jusqu’à son élection en tant que Président de la République, Son Excellence, le Président Macky Sall n’a pas fini de susciter l’administration de tous : il a toujours fait son devoir régalien avec détermination et engagement et a réussi avec succès et brio toutes les missions qui lui ont été confiées par la République.

Ses qualités intellectuelles et morales, exceptionnelles, son sens du devoir, son amour pour le Sénégal pour lequel il se bat jours et nuits sans relâche, lui donnent beaucoup d’avance sur ses adversaires les plus coriaces et contre les attaques les plus virulentes.

Ses répliques restent le travail, le bilan élogieux, les réalisations les unes les plus belles que les autres, et les inaugurations au quotidien ainsi que les projets les uns plus ambitieux que les autres.

L’homme est clairvoyant avec une vision lointaine et pointue. Sa bonne gestion du pays et de ses richesses lui a valu d’être décoré, médaillé et félicité partout à travers le monde.

Les prix qu’il a gagnés pour sa bonne gouvernance, sa gestion vertueuse, transparente et sobre du pays sont tellement nombreux qu’il est difficile de les citer tous.

Le Président Macky SALL gère le Sénégal comme un très bon père de famille avec efficacité et efficience. Grâce à lui, le Sénégal change complètement de visage et aucun secteur n’est laissé en rade et tout cela basé sur l’équité territoriale.

Très engagé au développement et à l’émergence de son pays, le Président Macky Sall ne cesse de gagner la confiance et l’enthousiasme de son peuple, fier de lui, qui ne cesse de lui témoigner son affection d’élection en élection malgré les manipulations, les intox d’une certaine opposition déboussolée, de plus en plus malheureuse et impopulaire.

Me Diaraf SOW Président national parti ADAE/J. Coordonnateur de la coalition Joowléene