Locales : Sonko veut descendre…Mansour Faye, Thimbo et Baldé

Prochaines élections locales : Les grandes villes que vise Ousmane Sonko

L’appétit vient en mangeant. De plus en plus, Ousmane Sonko se sent pousser des ailes. Le Chef de file du Pastef/Les patriotes arrivé par accident de l’histoire, à la troisième place lors de la dernière élection présidentielle, ragaillardi se montre depuis arrogant. Ousmane Sonko est devenu insatiable, et affiche son opportunisme à souhait. Le leader du Pastef/Les patriotes tient à faire de Ziguinchor, son fief électoral en profitant des déboires financiers d’Abdoulaye Baldé, maire de cette ville, à cause de la saisie des avoirs de ce dernier ainsi que ceux de son épouse par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

Outre de vouloir mettre dans son escarcelle Ziguinchor lors des Locales, Ousmane Sonko a des plans pour conquérir d’autres grandes villes du Sénégal, avec sa coalition Jotna/Patriotes. Ousmane Sonko reconnait bien ses cibles. Il connait là où la coalition présidentielle présente des points forts, mais là où elle présente des points faibles. Justement, c’est là où la coalition présidentielle a des points faibles qu’Ousmane Sonko rêve d’aller à la conquête.

Ousmane Sonko a déjà recensé les villes où la mouvance présidentielle est en mal. Il veut les conquérir et en faire des bastions électoraux à la prochaine présidentielle prévue en 2024. Outre Ziguinchor, le chef de file du Pastef/Les patriotes veut mettre tous les atouts pour que la vieille ville du Nord Saint-Louis soit aux mains de sa coalition Jotna/Patriotes. L’actuel maire de Saint-Louis se trouve être le ministre Mansour Faye, beau-frère du Chef de l’Etat Macky Sall, mais très coupé de ses administrés. A Saint-Louis, les populations, surtout celles de Guet-Ndar et des sous quartiers comme Santhiaba, Pikine… ne cessent de montrer à quel point elles sont remontées contre leur maire.

Pikine est aussi une autre ville que veut faire tomber Ousmane Sonko lors des Locales. Comme à Saint-Louis, c’est un proche, un parent du Chef de l’Etat Macky Sall à la tête de cette ville qui constitue l’un des plus grands bastions électoraux du Sénégal. La ville de Pikine est dirigée par le maire Abdoulaye Thimbo, oncle du Président de la République Macky Sall qui ne se soucie guère des difficultés de ses administrés. Abdoulaye Thjmbo est très mal aimé à Pikine. Il a été hué lors de la visite de la première dame Marème Faye Sall.

Comme si cela ne suffit pas. Ousmane Sonko a des dévolus sur la ville de Kaolack. Kaolack est maintenant dans la ligne de mire d’Ousmane Sonko aux Locales de 2021. Ousmane Sonko profite du fait que l’APR et Benno Bokk Yaakar (BBY) sont en proie à Kaolack pour que la coalition qui le soutient, puisse la conquérir.

Quoi qu’il en soit, Ousmane Sonko ne fait que profiter des faiblesses de la mouvance présidentielle aux Locales pour pouvoir mieux assouvir ses ambitions devenues insatiables.

La rédaction de Xibaaru