Location d’une barge turque: le marché…conclu sous le nez du Ministre du Pétrole et des Energies

L’affaire de la location de la barge turque destinée à assurer la distribution de l’électricité aux Sénégalais fait couler des salives.

SourceA dans sa livraison de ce mardi révèle que l’Etat va devoir casquer entre 110 et 115 milliards F Cfa, pour s’attacher les services de cette barge dont le marché a été conclu, sans le moindre appel d’offres.

Ce n’est pas tout. Au motif que la location de cette barge turque aurait été faite, sans que le Ministère de tutelle n’en ait son mot à dire, selon certains. En d’autres termes, la location de la barge turque aurait été chapeautée par la Senelec, sans pour autant que le Ministère du Pétrole et des Energies dirigé par Mouhamadou Makhtar Cissé n’en ait son mot à dire.

Ce que réfute Ahmédoune Diagne, directeur de la Communication et du Marketing de Senelec. ‘‘Ce que je peux dire, aujourd’hui, c’est qu’une telle décision ne peut être avalisée que par un Conseil d’administration et dans le Conseil d’administration, figure un certain nombre de représentants de l’Etat, y compris du Ministère du Pétrole et des Energies’’, déclare-t-il dans les colonnes de SourceA.