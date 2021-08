Texas: l’organisateur d’un mouvement anti-masque meurt du Covid-19

Un Américain de 30 ans, farouche opposant au port du masque, est mort du Covid-19 ce samedi au Texas. Il était père de trois enfants, bientôt quatre.

Dans l’État du Texas aux États-Unis, l’un des organisateurs d’un mouvement local opposé au port du masque et aux mesures sanitaires contre le Covid-19, est mort du Covid-19 samedi, un mois après avoir été hospitalisé, rapporte le journal britannique The Guardian ce dimanche.

Le Texan Caleb Wallace, âgé de 30 ans et père de trois enfants, est mort samedi, a fait savoir son épouse Jessica Wallace par le biais d’une page GoFundMe sur laquelle elle donnait régulièrement des nouvelles de son mari malade, selon le journal The San Angelo Standard-Times. Son épouse est enceinte de leur 4e enfant.

« Caleb s’en est allé paisiblement », écrit Jessica Wallace sur le site internet. « Il vivra à jamais dans nos coeurs et dans nos esprits ».

Un fervent opposant aux protocoles sanitaires

Le 4 juillet 2020, Caleb Wallace avait aidé à organiser un rassemblement intitulé The Freedom Rally (le rallye de la liberté) à San Angelo au Texas, pendant lequel les participants arboraient des pancartes s’opposant au port du masque, à la fermeture des commerces ou encore remettant en cause la dangerosité du Covid-19.

Il avait également créé un groupe baptisé « les défenseurs de la liberté de San Angelo ». En avril dernier, il avait écrit un courrier au district scolaire de San Angelo afin de lui demander de suspendre tous les protocoles sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Hospitalisé depuis le 30 juillet

Son épouse rapporte au San Angelo Standard-Times que le trentenaire a commencé à ressentir des symptômes du Covid-19 dès le 26 juillet, mais qu’il a dans un premier temps refusé de se faire tester ou même de se rendre à l’hôpital. Selon elle, il a préféré ingérer de fortes doses de vitamine C, de zinc et d’ivermectine, un médicament utilisé pour traiter les parasites tels que les parasites intestinaux chez les animaux et la gale chez l’homme, que les autorités sanitaires ont fermement déconseillé contre le Covid-19.

Mais le 30 juillet, Caleb Wallace est emmené aux urgences où il est hospitalisé. Il est admis en réanimation et placé sous oxygène depuis le 8 août dernier.

La veille de sa mort, sa femme avait écrit le message suivant sur sa page dédiée: « À ceux qui lui ont souhaité la mort, je suis désolé que ses points de vue et ses opinions vous blessent. J’ai prié pour qu’il sorte de cette épreuve avec un nouvel état d’esprit et une plus grande appréciation de la vie. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne peux pas parler pour lui ».