Louga…Le projet du maire séduit les jeunes de la localité

Moustapha Diop, était ce samedi à Louga pour présider un méga meeting organisé par les jeunes de sa localité en l’occurrence Ibrahima Ndiaye Ndiaye qui a quitté Dolly de Mamour Diallo. Une occasion pour l’édile de la ville de renouveler son engagement de faire de la localité une région émergente. Ibrahima Ndiaye Ndiaye, initiateur de ce mega-meeting s’est réjoui de l’engagement et de la disponibilité de l’homme fort de Louga avant de lui renouveler son engagement pour le soutenir à continuer les grands projets qu’il a entamés dans la région. Une occasion également pour les Ndiambour-Ndiambour de témoigner leur fidélité au ministre maire.

Le responsable politique Ibrahima Ndiaye Ndiaye a organisé un grand rassemblement dans son quartier natal Artillerie au terrain Ndiangane. Une occasion de réunir toute la jeunesse pour renouveler leur engagement à leur leader Moustapha Diop, ministre de l’Industrie. “Je salue tout le monde ici présent. Je salue monsieur le ministre Moustapha Diop et le remercie pour sa disponibilité de nous avoir honoré par sa présence. Quand j’ai décidé de quitter Mamour Diallo pour Moustapha Diop c’est parce que j’étais persuadé que c’est lui la personne idéale. Il est travailleur et n’est intéressé que par le développement de notre très cher Louga. Les gens ont beaucoup parlé de ma posture mais je tiens à vous assurer que Moustapha Diop est le meilleur des choix. Travailler avec lui revient à contribuer au développement de la localité. Ainsi nous disons au président de la République que Moustapha Diop a tout fait pour la localité. Dans tous les domaines, il a abattu un travail remarquable et colossal. Ce qui a fait d’ailleurs de Louga une ville émergente. Au-delà du social, il est très impliqué dans tout ce qui se passe dans la région. Nous profitons de cette occasion pour assurer le chef de l’Etat qu’il ne s’est pas trompé sur son choix. Il est très engagé, courageux et ne cesse de vanter la politique du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent. Ainsi je remercie tout le monde et renouvelle mes engagements auprès du ministre pour un Sénégal émergent”, a laissé entendre Ibrahima Ndiaye Ndiaye.

Le ministre Moustapha Diop, prenant la parole, a remercié son frère avant de décliner ses ambitions de continuer le travail entamé.

“Je salue tous ceux qui sont ici présents en particulier mon jeune frère Ibrahima Ndiaye Ndiaye qui est à l’initiative de cette rencontre très importante pour nous. Je suis très honoré de me retrouver parmi vous pour échanger et communier avec tous ceux qui ont répondu chaleureusement à cet appel. Je suis très content et fier de vous. Cette forte mobilisation montre que vous êtes toujours unis autour de l’essentiel, c’est à dire travailler pour notre très cher pays en général et notre cher Louga en particulier.

Je me félicite de travailler avec un jeune comme Ibrahima Ndiaye Ndiaye qui est sincère et courageux. Il n’a jamais triché avec moi et travaille sans relâche pour m’aider à réaliser le travail que je fais pour Louga et le Sénégal. Il est conscient de mon engagement auprès de Macky Sall et ne cesse de nous soutenir. Je le remercie et lui demande de continuer sur cette voie”, a-t-il dit.

Cependant, le Ministre-Maire a aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel aux 23 comités de Louga de s’unir davantage pour nous aider à réaliser nos projets mais également de nous permettre à continuer le travail que nous avons déjà démarré. » Ainsi, je tiens à dire que cette rencontre annonce le début de ma campagne pour continuer le travail”, a-t-il prévenu.

Le ministre du développement Industriel se dit très fier de la jeunesse de sa localité qui est très déterminée. Il rappelle ainsi son engagement pour faire de cette région une ville émergente.

Après avoir réalisé d’importants projets, Monsieur Diop rappelle que d’autres s’en suivront dont la mise en place de lampadaires dans la région. Par ailleurs, il a profité de cette cérémonie pour dire et lancer des piques aux membres de Aar Boulevard Abdou diouf qu’il ne va pas reculer et qu’il fera de ce boulevard comme les Champs Élysées de Paris.