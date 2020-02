Longtemps aphone et cloué au lit par une longue maladie, le Ministre Youssou Touré est d’attaque.

Le président du Reseau des Enseignants Republicains s’est prononcé sur l’actualité marquée par les rassemblements de la société civile et quelques mouvements dit citoyens. Sans langue de bois, Youssou cogne

« Ces stratégies pour instaurer la peur, ses concepts, les invectives ne nous ébranlent pas. Nio lank, Nio Bagn doit rejoindre le dialogue national s’il veut discuter des problèmes du pays et proposer des solutions.

-Dans l’APR il n’y a aucun problème ce qu’on peut noter c’est des contradictions et cela s’inscrit dans l’ordre normal des choses car elles font marcher le parti.

Youssou Touré en charge de redynamiser le Réseau des Enseignants c’est une confiance renouvelée du Président. L’animation du parti à travers le dynamisme des organes internes du parti le préoccupe. Nous en sommes conscients et s’attèlerons dans un bref moment au travail. Envahir la rue ne change rien du quotidien des sénégalais. Et pourtant de visu ils constatent les réalisations du Président mais ils n’en parlent, ils sentent le progrès et les avancements du pays mais ils n’en parlent. Le Président Maccky Sall son souci majeur c’est les sénégalais et la transformation positive de leur vécu » Youssou Touré dixit.