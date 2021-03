Louga : Un étudiant arnaqueur envoyé en prison

Un étudiant en biologie animale a été condamné à trois (3) mois ferme par le tribunal de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal. Poursuivi pour « abus de confiance », il avait réussi à arnaquer deux (2) candidats au voyage pour le Maroc, rapporte PressAfrik.

Le mis en cause, Mamadou Fall, âgé de 33 ans, s’est fait passer pour un démarcheur de billets d’avion à destination du Maroc. Il a d’abord proposé ses services à un de ses amis. « J’ai téléchargé une application dans mon téléphone portable, je peux vous acheter un billet d’avion en ligne. C’est moins contraignant et plus rapide », a-t-il dit à son ami qui, ayant une confiance aveugle en lui, lui a remis 350.000 F CFA.

Quelques heures après, Mamadou Fall revient avec un billet avion et le remet à son ami. L’étudiant, qui n’avait pas de doute par rapport à l’authenticité du document, s’est rendu à l’aéroport pour prendre son vol. Sur place, les autorités aéroportuaires lui signifient que le billet n’était pas authentique.

Joint au téléphone, le mis en cause lui fait comprendre que l’Agence a eu une défaillance technique. Fatigué d’attendre, la victime porte plainte.

Arrêté et interrogé, l’étudiant persiste et signe que c’est l’agence qui a tardé à faire le remboursement. L’enquête ouverte a permis aux limiers de constater qu’après avoir acheté le billet, l’étudiant a annulé l’opération et récupéré l’argent qu’il a utilisé pour son propre compte.

L’étudiant sera encore cité dans une affaire similaire