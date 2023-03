L’UNIS invite à participer à la campagne « Quatre Questions au président »

La convocation de Mr Hadjibou Soumaré, suite à ses quatre questions, est une tentative d’intimidation qui ne doit pas être tolérée par les démocrates, progressistes et citoyens. Manifestement, le pouvoir a choisi la DIC et la justice pour avoir un régime de silence absolu. Afin de répondre à cette tentative de musèlement, l’UNIS invite les citoyens à participer à la campagne Quatre Questions, en posant 4 questions au président de la République sur des affaires d’intérêt public à propos desquelles il y a une opacité, un manque d’informations, de transparence ou des incompréhensions légitimes. De telles questions, comme des bruissements de salons selon les mots de Hadjibou ou comme des rumeurs et sujets de discussion de Grand-Place, seront posées pour que le président y réponde.

A ce titre, l’UNIS pose au président de la République 4 questions :

1) Il se dit que Mr Macky Sall avait déclaré une fortune de 8 milliards en 2012, lors de son entrée en fonction. Monsieur le président, si cela est vrai, d’où vient cette fortune de 8 milliards, vous qui n’avez jamais été dans le secteur privé ?

2) Il se dit aussi que vous n’avez pas fait votre déclaration de patrimoine à la suite de votre prestation de serment pour votre second et dernier mandat en 2019, évitant ainsi de dévoiler sa variation depuis 2012. Monsieur le président, pourriez-vous être transparent et respectueux de la constitution en nous disant quel est le montant de votre patrimoine aujourd’hui et sa variation entre 2012 et 2023 ainsi que les références du journal officiel ou doivent être publiées vos déclarations ?

3) Il se dit aussi que la fondation dirigée par votre femme bénéficie de fonds dont la plupart des sénégalais ne connaissent pas l’origine. Pourriez-vous nous dire quelles sont les ressources et montants reçus par cette fondation et les états financiers qui justifient leur utilisation puisque c’est une fondation publique ? Mme Viviane et Sindjely Wade ont eu à être questionnées pour justifier l’usage de ressources publiques qu’elles auraient utilisées. Vous comprendrez donc que votre femme aussi puisse être interpellée pour s’expliquer.

4) Il se dit aussi que votre fils, un jeune qui vient de sortir à peine de l’université, s’est enrichi très vite et immensément, et qu’il possèderait un appartement qui vaut des centaines de millions aux Almadies sur la route vers l’hôtel King Fahd. Est-ce vrai et le cas échéant pourrait-il justifier l’origine licite de sa fortune pour que les citoyens soient édifiés ? Vous n’avez pas manqué de mettre en question la fortune de Karim Wade sur la base de suspicions. Vous ne pourrez donc trouver à redire que de telles suspicions puissent aussi peser sur votre fils et susciter des questions comme ce fut le cas avec Karim Wade.

Ce sont des questions qui bruissent dans les salons et grand-places, et non des accusations. L’obligation de transparence est dans la constitution. Vous devez répondre aux questions des citoyens et non les intimider pour les réduire au silence. Nous invitons les sénégalais à en poser autant qu’ils en ont, et surtout tant que vous continuerez vos actes d’intimidation.

Amadou Gueye

Président de l’UNIS