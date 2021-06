Lutte contre la corruption : l’Ofnac déterminé à atteindre ses objectifs

La présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté, a réaffirmé, mardi, sa ’’ferme volonté’’ d’atteindre les objectifs fondamentaux de lutte contre la corruption pour un développement durable et inclusif des secteurs et des territoires.

’’Je voudrais vous réaffirmer, ici et maintenant, ma ferme détermination et mon ardent souhait d’atteindre avec vous les objectifs fondamentaux de lutte contre la corruption pour un développement durable et inclusif des secteurs et des territoires’’, a-t-elle déclaré

Seynabou Ndiaye Diakhaté intervenait à l’atelier d’actualisation des plans de travail annuels et d’élaboration d’outils de suivi de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC).

La rencontre de trois jours qui se tient à Saly Portudal est organisée en partenariat avec l’UE et le PNUD.

L’objectif général est ’’de disposer d’un manuel de suivi évaluation dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption’’, selon les termes de référence. « partager le plan de travail 2021 de la SNLCC ; préciser la liste des indicateurs de la SNLCC ; élaborer le cadre de rendement de la SNLCC ; élaborer le cadre de mesure du rendement de la SNLCC ».

Cette stratégie dont la coordination du processus d’élaboration et de mise en œuvre est assurée depuis 2017 par l’OFNAC, a principalement pour objectif de combattre la corruption pour contribuer au développement durable et inclusif du Sénégal par l’amélioration des cadres juridique et institutionnel.

Elle permettra aussi, à terme, l’amélioration de la gouvernance et de la coordination des interventions en matière de lutte contre la corruption et l’amélioration de la communication et le renforcement des capacités des acteurs.

Fort de ce constat, la présidente de l’OFNAC est d’avis que cet atelier ’’vient à son heure après les longs mois de suspension d’activités’’ que les ’’différentes administrations ont dû observer en raison de la situation sanitaire.’’

Source APS