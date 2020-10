Lutte contre la covid à Ziguinchor : les populations rangent les armes

La levée de certaines restrictions est-il synonyme de fin de la pandémie à coronavirus? C’est la question que l’on se pose si l’on voit ce qui se passe à Ziguinchor.

Depuis un certain temps les populations de la région Sud du Sénégal dans la grande majorité ont renoué avec les vielles habitudes en mettant à l’oubli les mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires et les mesures de restriction édictées par les autorités administratives dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Alors que la région continue d’enregistrer des cas positifs de covid-19. Hier seulement le district de Ziguinchor a enregistré 01 cas notifié communautaire. Ce qui fait un total de 564 cas confirmes depuis le début de la pandémie.

Il ne se passe aucun jour sans qu’il ait rassemblements. Les mariages sont célébrés, les baptêmes et les funérailles sont organisés comme en temps normal. De la musique, de la dense, des accolades, des repas communs, les gens de lavent les mains dans un même seau d’eau, se partagent des cuillères, bref aucune restriction.

Certes les bars sont officiellement fermés n’empêche ils sont fréquentés dans la clandestinité. Les discothèques et autres lieux de spectacle sont fermés, mais les jeunes ont trouvé une alternative pour se distraire. Les « foureuls »; des animations musicales qui s’organisent les nuits dans les différents quartiers durant lesquelles, il faut débourser une pièce de monnaie pour accéder au milieu du cercle et danser le tube choisi.

En outre, des tournois de football, parfois parrainés par des responsables politiques, sont organisés dans des différentes localités(villes, villages) de la région. Les espaces publiques sont transformés en terrain de football où se regroupent tous les jours des jeunes. Du « navétanes » sous autres formes?

Durant tous ces rassemblements aucune mesure barrière n’est respectée par la plupart des gens.

Les masques ne sont plus portés, la distanciation physique rompue, les laves mains sont à sec, les gels disparus et se serrer la main n’est plus un interdit.

De par leurs comportements et propos, les jeunes semblent décréter à tor, la fin de la pandémie. Une situation qui pourrait avoir des conséquences désastreuses si l’on sait qu’une deuxième vague de contamination est possible si l’on en croit à certains experts. Et pourtant même si l’on une forte baisse du taux de contagion, tous les jours des cas positifs sont recensés et même des fois des cas de décès.

Pour éviter l’hécatombe que soupçonnent certains, il est opportun que les autorités administratives veillent sur le respect des mesures de restriction en vigueur.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG