Lutte contre le Covid-19 : La Diaspora du PUR conteste la décision prise par le régime de Macky Sall

Les autorités sénégalaises, par la voix du ministre des Affaires étrangères Monsieur Amadou BA, ont pris la décision d’interdire le rapatriement de corps des Sénégalaises et Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger. Les militantes et militants du Parti de l’Unité et du Rassemblement de la diaspora sénégalaise fustigent avec la plus grande énergie cette mesure impopulaire prise par le régime du Président Macky SALL.

Priver les filles et fils de la Nation d’une sépulture digne est un acte moralement scandaleux, politiquement irresponsable et socialement dramatique. Cette décision est d’autant plus scandaleuse quand on sait qu’aujourd’hui, dans certains pays d’Europe comme la France, les émigrés de confessions musulmanes font face à un manque criard de carrés musulmans. Au risque que certaines dépouilles soient incinérées dans des fosses communes pour cause de corps en décomposition.

Les arguments sanitaires avancés par les autorités sénégalaises ne tiennent pas. Les techniques d’ensevelissement avec en plus l’usage de cercueil hermétique rend impossible une transmission du virus de la dépouille à un élément extérieur. Nous sommes convaincus que les protocoles ayant permis d’enterrer les personnes décédées du Covid-19 au Sénégal peuvent servir pour les dépouilles venant de la diaspora.

La Diaspora du PUR constate, à travers cette crise sanitaire, un manque de considération à l’endroit des sénégalais(es) de l’extérieur, malgré leur contribution déterminante à l’économie sénégalaise. La gestion de la crise du Covid-19 témoigne une fois de plus du mépris du Président Macky SALL et de son régime vis-à-vis de la diaspora sénégalaise. Et ce ne sont pas les 12 milliards d’aide annoncés en grande pompe qui changeront cela.

D’après l’ONG Horizons Sans Frontières, le 30 mars 2020, 39 ressortissants sénégalais(es) auraient péri du Covid-19 entre l’Europe et les États-Unis. La Diaspora du PUR réitère son soutien à toute la communauté sénégalaise à l’étranger, aux familles endeuillées et aux victimes de cette exclusion volontaire.

Nous, la Diaspora du PUR, invitons le régime en place à une prise de conscience patriotique urgente et lui exigeons le rapatriement immédiat des dépouilles des sénégalais.es de l’extérieur, tel que souhaité par leurs familles. Ceci au nom du respect de la dignité humaine pour chaque citoyen.ne sénégalais.e résidant à l’étranger.

PUR Fédération Europe du Nord, de l’Ouest, et du Centre

PUR Fédération Italie

PUR Fédération Espagne