Macky contre toute perturbation de l’année scolaire

Le président Macky Sall, en Conseil des ministres, ce mercredi, a demandé à son gouvernement de « consolider un dialogue social permanent avec les syndicats d’enseignants afin d’assurer la stabilité durable du système éducatif et d’enseignement supérieur ». Une déclaration faite au moment où les enseignants menacent d’aller en grève.

Le Chef de l’Etat entend ainsi prévenir une éventuelle perturbation de l’année scolaire. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur et les perturbations notées ces derniers jours, Macky, toujours dans le communiqué, a invité le Gouvernement à veiller à la maîtrise des dépenses liées au paiement régulier des bourses ainsi qu’à l’optimisation de la gestion budgétaire et financière des universités et centres des œuvres universitaires.