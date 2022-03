Macky « détruit » un de ses plus grands alliés…

Le « Macky » est le plus grand refuge de transhumants. C’est ce refuge qui a permis au Président Macky Sall de disposer de la plus grande coalition que le pays ait connue. Benno Bokk Yakaar est devenu une véritable arme de destruction qui a fait ses preuves à toutes les élections. D’ailleurs beaucoup font tout pour intégrer la machine. Mais rejoindre la mouvance présidentielle n’est pas uniquement avantageuse. Elle a de nombreux inconvénients et Idrissa Seck ne dira pas le contraire.

Idrissa Seck nommé président du Conseil Économique Social et Environnemental, est l’une des plus grande arnaque politique dans notre pays. Arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, le leader de Rewmi avait juré qu’il n’accepterait jamais d’être nommé par décret jusqu’au jour où Macky le case à la place d’Aminata Touré. Le boss de l’opposition trahissait, ainsi, ses camarades et les 899.556 électeurs qui avaient voté pour lui, pour devenir le premier élément du « Mburok Soow ».

Et si Macky Sall a accepté Idy dans ses rangs, c’était exclusivement pour récupérer une nonne partie de l’electorat mais aussi la ville rebelle de Thiès. Mais ses attentes vont voler en éclat. Idrissa Seck et ses camarades seront battus par un novice en politique. Dr Babacar Diop fait voler en éclat le deal. Et pour ne pas se faire laminer de nouveaux à Thiès, le patron de Rewmi mouille cette fois le maillot. Selon une certaine presse, il a repris le commandement de son parti des mains de son fidèle lieutenant, Yankhoba Diattara, pour le gérer lui-même.

Mais la question à se poser est de savoir comment Idy va -t -il permettre à Macky Sall Sall de gagner à Thiès ? C’est mission impossible. L’homme n’arrive même pas à mettre de l’ordre dans son parti. Ces militants sont des électrons libres qui sont invisibles dans le landerneau politique. Leur existence, lui et ses militants le doivent à leur présence dans la mouvance présidentielle. En intégrant Benno Bokk Yakaar, l’ancien maire de Thiès est devenu tout ce que les sénégalais détestent. Qu’il reprenne son parti ou pas, il ne peut faire bouger les choses. Rewmi est devenu un vestige du passé.

Le locataire du Palais est le principal artisan de la destruction d’Idrissa Seck et de son parti. S’il était resté dans les rangs de l’opposition, il en aurait été le chef. Une position qui pouvait lui permettre de faire face à son nouvel ami. Mais Macky Sall est un as de la politique. Flairant le coup, il a réussi à enrôler Idrissa Seck. L’ancien homme fort de Thiès est condamné à rester avec Macky. Le système a changé et le chef de l’Etat a réussi à faire de lui l’incarnation de la traîtrise.

Dans la mesure où Idrissa Seck serait tenté de tourner le dos à Macky Sall, il se retrouvera face à un dilemme qui risque d’emporter Rewmi. En effet, Idy devenu « traître » aux yeux de beaucoup de Sénégalais est condamné à rester avec le Président. S’il quitte le « Macky », ses fidèles lieutenants ne vont pas suivre le mouvement. Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop, s’ils ne sont pas éjectés au prochain remaniement, n’abandonneront jamais leurs postes ministériels. Et s’ils venaient à le faire, ce qui est peu probable, les sénégalais ne leur pardonneront jamais leur trahison.

Macky Sall est un véritable tueur de parti. En dix ans de règne, il a réussi à tuer tous les partis traditionnels. Le PS, le PIT, La LD/MPT l’AJ/PADS et l’AFP sont, désormais, conjugués au passé. Il ne lui reste plus qu’à balayer le PDS et le Rewmi. Mais une telle erreur de calcul pourrait profiter aux « ultras » de l’opposition radicale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru