Deux ministres de Macky se « bagarrent » pour le poste de PM

Incroyable mais vrai ! deux ministres du même gouvernement et en plus de la même région et du même département se battent pour le poste de Premier ministre (PM) comme s’ils étaient les seuls à mériter ce poste. Et cela se passe sous les yeux de Macky qui ne dit absolument rien de peur de diviser ses troupes avant les Législatives. Des échauffourées entre partisans et des communiqués incendiaires fusent de part et d’autre des deux camps.

Aminata Touré (notre sacrée Mimi Touré nationale), très inspirée, n’avait pas tort de dire que le président devrait logiquement nommer son PM après les Législatives. Et cela s’est avéré dans le département de Podor où les coups pleuvent à chaque rassemblement. Entre le Ministre des Finances et du budget, Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO (ADD) et le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Monsieur Cheikh Oumar ANNE, c’est la guerre totale. Chacun veut le poste de PM…Comme s’ils étaient les seuls « capables » de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Les partisans de deux ministres réclament la victoire à Podor. Ceux de Cheikh Oumar Anne accusent Abdoulaye Daouda Diallo de faire du lobbying pour être premier ministre (PM) et le camp du ministre des finances minimise le poids électoral du ministre de l’enseignement supérieur à Podor qu’il estime à près de 4600 voix sur les 86000 voix engrangées par la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections Locales du 23 janvier 2022.

Dans un communiqué publié ci-dessous, c’est la COJER (Convergence des jeunesses républicaine) de Podor qui s’immisce dans cette bataille. La COJER accuse le ministre Cheikh Oumar Anne de tenir des propos irrespectueux et mensongers à l’encontre des autres responsables du département de Podor, véritables artisans de la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Selon La Cojer, « Cheikh Omar Anne et ses affidés sont des tonneaux vides qui ne font que du bruit. Mais ce qui est plus marrant, c’est qu’ils n’hésitent pas à inventer des histoires en faisant croire à l’opinion que ADD fait du lobbying pour le poste de Premier Ministre »

Voici l’intégralité du communiqué de la Cojer suite aux propos discourtois et déplacés lors de la manifestation à Ndioum…



La COJER du département de Podor accuse et brocarde Cheikh Omar Anne et ses protégés, et renvoie aux statistiques issues des urnes

Quand on n’a rien à dire de sérieux, on doit se taire et éviter d’entacher l’honorabilité des responsables qui ont sauvé la face de BBY. C’est ce qui est arrivé au nommé Moussa Sarr de la commune de Walaldé qui, lors de la manif de Ndioum, a fait preuve d’indiscipline et d’insolence avérées en s’attaquant aux leaders gagnants qui ont permis à la coalition gagnante du département de Podor de relever haut la tête.

Cette sortie maladroite a valu a Ndiaye Djigo, coordonnateur de la COJER du département de Podor de pondre un communiqué pour fustiger l’inélégance de son mentor Cheikh Omar Anne qui, au lieu d’intégrer les rangs, cautionne des propos d’ignares qui dénaturent la réalité. »il y a de quoi rire face à cet énergumène qui, non seulement a été laminé dans sa propre commune de Walaldé, mais se permet de parler de feuilles mortes à de grands responsables de la coalition gagnante. Avec ses 700 petites voix obtenues en liste parallèle, lui et ses mentors, Cheikh Omar Anne (4.600 voix), et le maire de Fanaye (seulement 4.882 voix).

Tous ne sont pas parvenus à avoir plus de 10.000 voix, en comparaison aux 86000 voix obtenues par la Coalition BBY, encore qu’ils le doivent à Amadou Kane Diallo qui est bien implanté à Ndioum et qui aura pesé de son poids pour engranger ces piètres résultats », dézingue Ndiaye Djigo.

Tenant à rétablir la vérité suite aux propos qu’ils jugent erronés, ces partisans de la vérité ne parviennent pas à gobent les mensonges proférés par Cheikh Omar Anne et compagnie. ‘Comment peut-on parler à ses responsables et user d’un langage aussi vulgaire ?

« Ce jeune homme oublie que 19 maires de commune sur les 22 possibles, avec des directeurs, des honorables députés, des conseillers, des administrateurs, bref, toute la crème de la coalition BBY s’est engagée derrière le ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour maintenir les brillants résultats que la coalition a toujours gagnés », fait savoir le coordonnateur de la COJER du département de Podor.

Selon lui, »Cheikh Omar Anne et ses affidés sont des tonneaux vides qui ne font que du bruit. Mais ce qui est plus marrant, c’est qu’ils n’hésitent pas à inventer des histoires en faisant croire à l’opinion que ADD fait du lobbying pour le poste de Premier Ministre (PM). Ils se trompent lourdement. Tout le monde sait que le coordonnateur départemental de Podor et Ministre des Finances n’est pas du genre à chercher des strapontins. Tout ce qui l’anime, c’est d’appuyer le Président Macky Sall et de mettre en œuvre ses directives. Mieux, son souci réside plus à maintenir cette dynamique de victoires qui ont toujours caractérisé BBy à Podor », rétablit le coordonnateur de la COJER.