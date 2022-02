Des membres de la Cojer s’engagent à porter la candidature de Macky en 2024

La Convergence des Jeunesses Républicaines réunifiée et représentée dans les 46 départements entend aujourd’hui se prononcer sur l’actualité nationale face à l’opinion.

Nous tenons à remercier les journalistes pour leur présence massive à ce rendez vous médiatique de la COJER.

Le contexte politique récent a été marqué par la bonne tenue des élections territoriales à travers les 46 départements et les 557 communes que compte notre pays, le Sénégal. Ainsi, en tant que jeunes soucieux de l’avenir de notre nation, nous exprimons, ici notre grande satisfaction. En effet, le scrutin du 23 Janvier 2022, vient confirmer une fois de plus la vitalité de notre démocratie, car le constat est unanime, quant à la transparence et le respect de toutes les règles du jeu démocratique, ce qui a garantie du reste, le bon déroulement de ses consultations locales.

Nous félicitons le peuple sénégalais pour sa maturité car la démocratie sénégalaise a encore triomphé sous le régime du Président Macky SALL.

En outre, c’est dans la quiétude, la paix et la sérénité que les sénégalais ont choisi parmi les candidats investis par les différentes formations politiques, les élus départementaux et municipaux qui doivent diriger les collectivités territoriales pour les cinq prochaines années en toute responsabilité.

Fort de ce constat, il nous est aisé de dire après la proclamation des résultats que notre coalition Benno Bokk Yakaar a gagné 37 des 46 départements du Sénégal et par conséquent arrive largement en tête au terme des résultats provisoires.

Oui, Nous sommes une coalition victorieuse depuis plusieurs échéances électorales maintenant !

Oui, nous le restons !

Ainsi la COJER adresse ses vives félicitations au Président de la République, Macky SALL et à la coalition BBY pour cette écrasante victoire qui confirme la suprématie politique de la mouvance présidentielle au niveau national et le leadership avéré, incontesté du Président Macky SALL.

Cependant, la COJER dénonce et condamne la mauvaise foi d’ une certaine opposition inculte qui a comme unique stratégie politique la manipulation des consciences. Résolument et depuis 2012, face aux succès et brillantes réussites du Président Macky SALL dans tous les domaines (les infrastructures routières portuaires et aéroportuaires, les nombreuses infrastructures sanitaires réalisées, celles sportives avec les stades nouveaux dédiés à la jeunesse, l’équité territoriale qui est désormais une réalité avec l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et l’électrification des zones rurales etc.. ). L’opposition mesquine se rue dans les brancards et n’a d’autre option que d’entraîner le pays dans une ère de manipulation et de désinformation de masse pour espérer honteusement bénéficier des voix des sénégalais.

Pour illustration, l’opposition semble satisfait du fichier électoral après les élections locales et pourtant, elle a toujours fustigé ce même fichier avant et après les élections de 2019, allant jusqu’à crier au vol.

Ceci montre le comportement machiavélique de l’opposition en terme de manipulation.

Et c’est la même méthode qui a été utilisée par une association dirigée par un homme politique qui de tout temps à travers sa page Facebook montre sa haine viscérale envers le Président Macky et la dernière manipulation en date, avait consisté à soumettre à la veille des élections locales une loi criminalisant l’homosexualité.

Alors que l’homosexualité est déjà réprimée par le code pénal Sénégalais en son article 319 qui prévoit une condamnation d’un à cinq ans? Pourquoi légiférer sur une chose déjà réprimée par nos lois ? Pire, cette opposition marchande d’illusions a exploité sciemment et dangereusement la méconnaissance de certains sénégalais pour dire que le Président Macky SALL veut légaliser l’homosexualité malgré la position ferme de ce dernier devant la pression internationale.

Pour conclure sur ce chapitre, nous invitons l’association And Samm Djiiko Yii de nous donner la position officielle de l’opposition sur la question de l’homosexualité car dans un article publié par Lëtzebuerger, Babacar Ndiaye, un homosexuel connu de tous a déclaré que le Président de Pastef, Ousmane Sonko n’a pas signé la pétition relative à cette loi, et affirme avoir cotisé avec son mari, Sébastien la somme de 20.000 euros pour le Parti Pastef lors de la levée de fonds qu’ils avaient organisé.

Il est très important, que les sénégalais retiennent une bonne fois pour toute, que nos lois qui sont votées au nom du peuple répriment sévèrement l’homosexualité qui est caractérisée par les actes contrenatures et que le chef de l’État Macky Sall a clairement affiché une position ferme de ne pas légaliser une telle pratique.

Donc cette entreprise ignoble de manipulation doit cesser. En ce sens, la Jeunesse républicaine siffle la fin de la récréation qui n’a que trop duré.

Également au plan interne la jeunesse républicaine aspire pour un meilleur portage des orientations et projets présidentiels, c’est pourquoi la nomination d’un nouveau coordinateur capable de diriger la structure est la solution immédiate pour une remobilisation des troupes au sein de l’APR et au sein de BBY voire même de la majorité présidentielle. La COJER mérite un nouveau souffle réunissant tous les soldats du Président Macky SALL autour de lui, bref nous voulons d’une “COJER bou nieup bokk”.

Excellence, vous avez une jeunesse très engagée et très compétente qui demande juste votre confiance pour porter les combats présents et futurs et ainsi montrer à tous ces marchands d’illusions que l’ Alliance Pour la République regorge de compétences avérées dans tous les domaines à même de faire face à toute situation politique.

Pour revenir à ceux qui pensent que gagner 4 départements sur 46 est une condition suffisante pour imposer leur volonté sur la question de la candidature du Président Macky SALL à un deuxième quinquennat aux élections présidentielles de 2024, nous leurs répondons que la nomination d’un nouveau coordinateur capable de diriger la structure est la solution immédiate pour une remobilisation laissée à l’appréciation souveraine et exclusive du Conseil Constitutionnel.

Ainsi, nous nous engageons au prix de nos vies à porter la candidature du Président Macky Sall en février 2024 pour un second quinquennat. En effet, nous estimons que dans une démocratie, chacun peut avoir une position et la défendre, et personne ne peut imposer sa volonté. Donc cher Président sachez que nous sommes prêts à vous accompagner avec engagement, détermination et loyauté.

Pour terminer, nous prenons l’opinion nationale et internationale à témoin que nous n’allons plus accepter qu’une opposition dirigée par une bande de repris de justice (un pédo-violeur, un meurtrier et un voleur de deniers publics) ayant des dossiers pendants devant la justice, dicter leur volonté, nous ne les laisserons plus continuer leur vile entreprise faite d’insultes et d’invectives sans raison envers le Président Macky SALL et la mouvance présidentielle de manière générale.

Désormais, nous allons faire face, et ce sera la loi du talion ” Œil pour Œil , dent pour dent ”

Rien ne sera plus comme avant.

Cher Président Macky SALL, le pacte est scellé.