Macky en colère…un ministre danse plus vite que la musique

Que se passe-t-il au Palais de la République ? ou devrait-on dire qu’est-ce qui ne va pas dans le gouvernement de Macky Sall ? Un jeu de mots qui ne devrait pas surprendre car au Sénégal, le président de la République est le chef du gouvernement. Et le Palais est le siège du gouvernement. Et selon des échos qui nous parviennent, le président Macky Sall serait en colère contre un membre du gouvernement et maire d’une localité. Ce ministre est accusé de « gâcher » le travail du « Patron » Macky Sall.

C’est la course pour les investitures pour les élections Locales qui se tiendront en janvier 2022. Et d’ici là, tous les coups sont permis entre candidats. Mais certains profitent de leurs privilèges pour donner des mauvais coups qui risquent de saper tout le travail de cohésion entrepris par le président de la république qui lui, vise déjà les Législatives qui devront se tenir dans la même année ou au plus tard en janvier 2023…donc un an avant la présidentielle de 2024.

Un ministre de la République, maire d’une commune fait du « sabar bou tass » rien que pour arriver à ses fins. Ce ministre danse plus vite que la musique et dérange le président de la république qui risque de s’attirer les foudres des nombreuses victimes de ce ministre. Le ministre fait des dégâts dans son département qui est l’un des ministères souverains de la République. Et son ministère est une miniature du pays car il regorge en son sein, tous les départements du Sénégal.

Dans son ministère, on lui obéit aveuglément ou il sort la cravache. Il dégage ses responsabilités quand il y a une faute et utilise les uns contre les autres. Certains de ses partisans attaquent directement le président Macky Sall à travers la presse. Et cela au vu et au su de ce ministre qui ne fait rien pour protéger son patron. Un de ses collaborateurs vient de traiter le président de la république de tous les noms d’oiseau à travers une contribution parue dans la presse hier jeudi.

Et le président est au courant des agissements de ce ministre qui sont en déphasage avec la solidarité gouvernementale. Des conseillers ont vite fait de remonter les derniers agissements de ce ministre récalcitrant qui exhibe sa communauté comme un bouclier pour éviter le couperet du Palais. Et ce ministre va plus loin pour narguer le Palais en manipulant à sa guise un syndicat des travailleurs de son département qui le défend et fait sa promotion…

Depuis le retour du président Macky Sall, de sa tournée économique, ce ministre éprouve des difficultés à rencontrer son patron. Le président ne veut pas ajouter une crise à une crise. Macky Sall attend que s’amenuise cette troisième vague du coronavirus qui s’installe déjà, pour pouvoir revoir son équipe gouvernementale. Et les jours de ce ministre sont comptés…car ce qui est sûr, selon des sources du Palais de la république, « il ira aux locales sans son titre de ministre »…

