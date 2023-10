Macky fait la promotion d’un ministre incompétent…Regardez ce vaurien

Macky Sall n’a pas de chance à la veille de son départ. Certains de ses proches font des erreurs qui salissent son bilan. Parmi ses proches qui noircissent son tableau de mérite, des ministres, des DG et même des membres de la famille. Après son beau-frère, Mansour Faye qui ne cesse de jeter l’opprobre sur les réalisations de Macky Sall, c’est un ministre-gaffeur qui irrite l’opposition et la société civile, qui sabote tout le travail entrepris par Macky Sall pour assurer la sécurité du pays. Malgré toutes ses « bêtises », ce ministre vient d’être promu par le patron lui-même.

Macky Sall a mis près de 12 ans pour relooker le Sénégal. Tout Sénégalais qui visite la capitale et les villes de l’Intérieur, magnifie les changements apportés par le PUDC, le PUMA et PROMOVILLES. Des villages reculés ont des forages. La sécurité aux frontières est assurée. Malgré l’insécurité qui règne au Sahel et dans les pays limitrophes. D’importantes infrastructures ont été réalisées sous le magistère de Macky Sall. On parle du TER, du stade Abdoulaye Wade à Diamnadio, des ponts réalisés en Casamance et tant d’autres infrastructures.

Seulement, avec la découverte du Pétrole et du Gaz, le pays est toujours en proie à des agressions de forces occultes qui convoitent nos nouvelles ressources. De 2021 à 2023, le pays a connu des tensions politiques qui ont fait plus de 30 morts. Macky et son ministre de l’Intérieur ont réussi à maîtriser « le monstre de Pastef, Ousmane Sonko qui menaçait la stabilité » du pays.

Antoine Diom a réussi à maîtriser la menace et Macky Sall l’a réduit à sa plus simple expression. Mais ce beau travail allait être simplement gâché par un ministre-catastrophe. Au moment où Ousmane Sonko était rangé dans les tiroirs et oublié, le laxisme du ministre de la Justice allait réveiller le monstre de Pastef. Des failles dans la justice ont permis aux avocats de Sonko de saisir le tribunal de grande instance de Ziguinchor pour réchauffer le front social.

Où était Ismaïla Madior Fall quand les avocats de Sonko voulaient réveiller le front social de Ziguinchor ? Franchement, il y a de quoi se poser beaucoup de questions sur la posture du ministre Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall est un ministre champion de gaffes. Il ne fait rien pour rendre facile les actions du gouvernement et du Président de la République à cause de ses nombreuses gaffes tout de suite exploitées par l’opposition.

Des failles au sein de la justice ont permis aux avocats d’Ousmane Sonko de trouver la brèche de Ziguinchor. Ce qui les a permis d’obtenir auprès du Président du Tribunal de Ziguinchor la réintégration de ce dernier dans les listes électorales. Tout ceci par la « bêtise » du ministre Ismaïla Madior Fall…Pourtant, ce dernier est un universitaire constitutionnaliste.

Il aurait dû épargner de par ses grades, certaines gaffes. Que nenni, Ismaïla Madior Fall est un gaffeur dans l’âme. Ses différentes sorties sont épiées par l’opposition qui se régale à chaque fois de ses gaffes. Tant Ismaïla Madior Fall sait les multiplier. C’est lui donne à l’opposition radicale l’occasion de tirer à boulets rouges à chaque fois sur Macky Sall. Les avocats d’Ousmane Sonko se délectent à chaque fois qu’Ismaïla Madior Fall fait des sorties.

Ismaïla Madior Fall vient de quitter son poste de ministre de la Justice, suite au dernier remaniement ministériel. Seulement pour couronner le tout, Macky Sall nomme Ismaïla Madior Fall au poste de ministre des Affaires étrangères. Le sacre d’un ministre-vaurien qui ne fait que saper l’action de tout un gouvernement. De tous les ministres que dispose Macky Sall depuis qu’il est à la tête de l’Exécutif, Ismaïla Madior Fall fait partie des plus incompétents.

Ismaïla Madior Fall, depuis l’avènement de Macky Sall a été nommé dans différentes stations gouvernementales, et sa base électorale se trouve à Rufisque où il n’a jamais réussi à gagner des élections. Que c’est minable. Tout le monde se demande comment un tel ministre-vaurien peut être porté à la tête de la diplomatie sénégalaise.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn