Grève de Sonko : 2 marabouts éventent le deal et gâtent tout

Ousmane Sonko devrait savoir qu’avec le temps les sénégalais commencent à comprendre sa stratégie. Tous les actes que le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) posent sont anticipés à l’avance. Il ne peut plus surprendre ceux qui ont toujours douté de sa sincérité. Et si les sénégalais se perdent sur ses actions, il y a des personnes qui sont là pour leur rafraîchir la mémoire. C’est le cas de ces deux marabouts proches du maire de Ziguinchor. Leurs dernières sorties ont mis à nue la mythomanie du PROS (Président Ousmane Sonko).

Ousmane Sonko se lance dans une nouvelle grève de la faim. Sans surprise, le maire de Ziguinchor a décidé de se priver de nourriture. En premier lieu, cette grève de la faim, selon le patriote en chef, serait en « solidarité » avec les autres militants « injustement arrêtés pour avoir exprimé leurs opinions politiques ». Mais aussi pour « protester contre (sa) détention arbitraire et électoraliste, et celle de centaines de patriotes, et en exiger la fin », a-t-il écrit dans un message qu’il a posté sur les réseaux sociaux. Depuis lors, cette diète alimente les débats.

Bon nombre de sénégalais ne croient plus à la bonne foi de Sonko. Le maire de Ziguinchor a tellement menti à ses électeurs qu’il est devenu très difficile de le croire. Tout ce qui sort de sa bouche n’est pas toujours vérité. Pour en avoir le cœur, il faut retourner chez Serigne Moustapha Sy aux Champs des Courses. Lors de la célébration du Gamou, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed, le Guide des Moustarchidines a fait une révélation sur la véritable personnalité du leader de l’ex Pastef. Depuis lors, la confiance entre le maire de Ziguinchor et les sénégalais est en chute libre.

« Est-ce que vous savez que Ousmane Sonko a parfois simulé être dans le coma pour ne pas s’entretenir avec certains leaders de Yewwi Askan Wi ? Eh oui, parce que tout ce qui devait être dit, nous en avons déjà discuté lui et moi avant. C’est pourquoi quand certains venaient pour le voir, il simulait une crise et les docteurs venaient dire aux visiteurs qu’il ne pourrait recevoir personne », a confié le guide religieux lors du Gamou. Une déclaration qui a fait tiquer tout l’entourage de Sonko. Car les sénégalais ont découvert un gros mensonge qu’on leur a dissimulé sur son état de santé.

Mais si cette déclaration est fracassante, c’est parce qu’il confirme les soupçons des sénégalais. Beaucoup n’ont pas cru à la première grève de la faim de Sonko. Et ce n’est pas aujourd’hui que les choses vont changer. Surtout après cette sortie de Serigne Moustapha Sy. Car si le maire de Ziguinchor a menti sur sa maladie, Dieu seul sait sur quoi d’autres il a menti depuis son apparition sur la scène politique. Cette mythomanie a toujours laissé perplexe bon nombre de citoyens.

Ils ont toujours douté de la parole de Sonko et l’avenir leur a donné raison. Tentant de revenir au devant de l’actualité, le marabout devenu soi-disant chroniqueur a une fois de plus tué Sonko. Pour avoir partagé une chambre avec le maire de Ziguinchor, au pavillon spécial de l’hôpital Principal, Serigne Bara Ndiaye a beaucoup de choses à raconter. Et il n’a pas tardé à le faire. En faisant le tour des plateaux de télévisions, il a fini par lâcher une bombe, preuve de la mauvaise foi du leader de l’ex Pastef.

Si on en croit le marabout, c’est Ousmane Sonko qui avait toujours avec lui la télécommande de la salle. Il ne laissait personne l’avoir. Allant plus loin, il déclare que le maire de Ziguinchor ne regarde aucune chaine sénégalaise. A écouter les élucubrations de Serigne Bara Ndiaye, on se rend compte que Sonko était dans une petite zone confortable au pavillon spécial. Aucun être humain ne peut être dans un état critique et avoir le temps de confisquer la télécommande de la salle. Et pourtant, il a été peint comme étant dans un état grave à cause de sa grève de la faim.

Voilà le type de politicien qu’est Ousmane Sonko. Un leader qui passe tout son temps à tromper pour parvenir à sa fin. Fort heureusement, la majorité des sénégalais n’est pas dupe. Elle sait désormais qui est véritablement le leader de l’ex parti Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru