Le ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall n’est pas aimé de la diaspora

Les relations entre les diasporas sénégalaises et le nouveau ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur ne seront pas cordiales.

Elles seront au contraire heurtées à cause des nombreuses galipettes opérées par l’ex ministre de la justice Ismaila Madior Fall dans les dossiers concernant Ousmane Sonko très présent en France , en Italie et aux États-Unis d’Amérique.

Que la candidature de Ousmane Sonko soit ou non validée, ses partisans ne feront aucun cadeau à l’auteur du en PRINCIPE , du NUL et du JE RÉPÈTE.

La désagrégation en France de l’Alliance pour la République , les fautes politiques du ministre Mamadou Talla récemment éjecté du gouvernement , la montée en puissance de Khalifa Ababacar Sall et l’affaiblissement de la coalition BBY constitueront une énorme épine à même de plomber l’adhésion populaire à la candidature du premier ministre Amadou Ba.

Ce dernier ne disposant que d’une frêle épaule doit bien étudier la configuration de l’échiquier politique des diasporas où la déception et la frustration constituent les mets les plus partagés.

En effet le bilan des politiques migratoires des douze années du magistère du président Macky Sall est loin , très loin d’être en capacité de remobiliser les troupes en faveur d’une continuité qui serait synonyme de la poursuite d’une émigration irrégulière intense , de la restriction des droits , des libertés bafouées et de la régression démocratique .

Le premier ministre doit savoir que ses espoirs restent minimes sans Madame Mbacké, Hamet Sarr et Demba Sow qui formaient le trio essentiel des victoires de l’APR en France.

Malheureusement le Premier ministre a été torpillé et éclaboussé par les manœuvres de Mamadou Talla dont les nombreuses missions de remobilisation ont été des échecs plus que patents.

Le retrait de Aissata Dème, le silence assourdissant de Thiapatel Sall, du sphinx Cheikh Agne et des candidats malheureux Sidy Kane et Mme Fall très largement défaits par Yewwi aux dernières législatives ont considérablement affaibli la DSE FRANCE de l’APR abandonnée par des alliés comme AG Jotna, Kissal et sa jeunesse en quête de nouvelles destinations plus et mieux connectées.

Par ailleurs la C C R FRANCE, cloîtrée dans les sentiers d’un suivisme improductif et d’une cécité politicienne est muette sur les questions migratoires qui hantent la vie de milliers de jeunes sénégalais.

Les cadres du parti présidentiel ne se prononcent que par intermittence sur les questions sociales comme les allocations familiales, la sécurité sociale des retraités, les pensions de réversion des veufs et veuves indûment bloquées dans les caisses vides de la poste sénégalaise.

Ils sont invisibles dans de nombreux foyers où les résidents sont menacés d’expulsion pour diverses raisons par des organismes gestionnaires véreux, cupides et infiltrés par des extrémistes xénophobes, islamophobes, négrophobes et racistes.

Les partis alliés tout aussi affaiblis par des querelles internes sont dans l’incapacité d’animer la branche française de la coalition BBY.

La coordination de France du Parti Socialiste, les représentants du PIT et de la LD, en lambeaux, ne résisteront pas à la dynamique déferlante d’une opposition déterminée et agressive.

Par conséquent selon des rumeurs persistantes le salut du candidat Amadou Ba ne pourrait venir que d’une implication bien réelle de Harouna Dia et du tout nouveau ministre de l’élevage Daouda Dia qui sont très influents dans les communautés sénégalaises de l’axe Paris -les Mureaux -Mantes La Jolie- Évreux- Rouen – Elbeuf et le Havre.

Cependant, les frères du Bosséa devront préalablement réparer les dégâts inopportuns des divisions qui gangrènent les entrailles des sections (fictives) entre les mains de responsables alimentaires, hautains, arrogants et suffisants.

Ils n’auront de chance que quand ils auraient procédé au rééquilibrage entre les principales communautés originaires des départements riverains de Podor, de Matam, de Kanel, de Bakel, de Goudiry et celles des autres régions frontalières de Tamba, de Kédougou, de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor dont la survie dépend de l’apport financier des diasporas sénégalaises.

Birahim Camara

Militant du Parti Socialiste