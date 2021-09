Macky les a tous maraboutés…Boun, Ngouille, Amadou Ba, Makhtar Cissé

Ce qui se passe à l’APR (Alliance Pour la République) est invraisemblable. Des Sénégalais qui traînent derrière eux des carrières riches, se retrouvent emmurés dans un silence étonnant après avoir été piétinés et humiliés. Comment peut-on comprendre que tous ces ministres docteurs, agrégés académiciens chercheurs, polytechniciens et avocats qui ont soutenu Macky et l’ont fait gagner à plusieurs reprises, se retrouvent dans une traversée du désert sans oasis et continuent de croire en leur bourreau ? Le marabout de Macky et de Marème est sans doute passé par là…

On peut les appeler la « Bande à Boun »…Ce sont Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé, et Oumar Youm. La bande à Boun parce que le « Boun » Abdallah Dionne est l’homme le plus fidèle à Macky, le fusible le plus efficace mais aussi la victime la plus consentante. Il acceptera même de Macky qu’il le guillotine. Comment des personnes aussi éminentes se sont laissés piétiner et n’ont montré aucun signe de tristesse lorsqu’ils ont été humiliés par leur patron ? Pourquoi Mimi Touré est-elle la seule à afficher son désaccord ?

Pour certains de nos observateurs, « ce sont des peureux ». Chacun d’entre eux en ce qui le concerne compte sur Macky pour la suite de sa carrière. Ils ont connu une ascension fulgurante avec le président, sont devenus ministres et premier ministre et ils espèrent encore que leur bienfaiteur politique, même s’il les a humiliés en les défenestrant comme récompense de leur contribution à sa réélection en 2019, va les faire revenir dans le gouvernement ou à la présidence…

« Il faut comprendre que Mahammed Boun Abdallah Dionne est le baye Fall de Macky ; il n’attend rien de Macky ; au contraire il se dit redevable de Macky. Mais les autres attendent tout de Macky c’est pourquoi ils sont muets comme des carpes. Amadou Ba attend que Macky le soutienne dans sa course vers la mairie de Dakar. D’où sa peur constante. Aly Ngouille Ndiaye qui sait qu’il va gagner Linguère, attend sa réintégration dans le gouvernement. Tout comme Oumar Youm qui n’est pas sûr de gagner à Mbour. Makhtar Cissé qui est retourné à l’IGE et à l’université comme enseignant, n’affiche aucune ambition politique mais ses partisans continuent de travailler » nous dit l’analyste politique de xibaaru, A. Rassoul Ndiaye.

D’autres langues se délient sur le comportement de la « Bande à Boun ». Selon des rumeurs, « Les anciens ministres sauf, Mimi Touré et Mary Teuw Niane, n’ont pas le courage d’affronter Macky Sall car ils ne sont pas sûrs de leur base militante et craignent la machine Benno Bokk Yaakaar. ». « Mary Teuw Niane, sans Macky va laminer Mansour Faye à Saint-Louis et Mimi Touré est sûre de gagner Kaolack. Et ces deux « rebelles ne sont pas timides comme les autres qui acceptent de se laisser piétiner » ajoute l’analyste politique.

« Ils ont tous été maraboutés ou hypnotisés par le marabout puissant du Patron et de la première dame ; Il suffit de voir le comportement de certains. On comprend Mahammed Dionne qui a toujours eu ce respect pour son camarade-trotskyste devenu son frère-président. Mais les autres c’est incompréhensible. Amadou Ba, insulté par les mercenaires du palais, vilipendé puis limogé, s’est contenté de remercier son bourreau et de courir derrière lui pour une présentation de condoléances. Et Aly Ngouille qui a mobilisé lors de la tournée économique pour remercier son « tueur » politique. » selon notre analyste politique.

Maraboutage ou crainte ? Les anciens ministres limogés qui ont fourni plus d’efforts et donné des moyens pour la réussite de Macky doivent se demander pourquoi « Mahmoud Saleh qui n’a rien fait, a-t-il été récompensé, alors qu’il a passé la moitié du septennat de Macky en convalescence ? ». C’est parce qu’en politique, Mahmoud Saleh chatouille les oreilles de Macky avec du « Dunk guinar » (plume d’oiseau), tandis qu’eux, se contentent de danser devant le président…

La rédaction de xibaaru