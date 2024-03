Macky libère son bourreau…qui va tous les mettre en prison

L’histoire semble se répéter au Sénégal même si parfois elle peut jouer des tours inattendues. La fin de l’ère Wade après 12 ans à la tête du Sénégal a été très difficile pour la famille d’Abdoulaye Wade qui a vu son fils Karim être accusé par Macky Sall pour enrichissement illicite avant de passer 3 ans en prison. Une fin très difficile pour le père de la démocratie sénégalaise dont le fils reste encore exilé au Qatar. Mais celle de la famille de Macky Sall risque d’être tragique. Il libère des geôles l’homme qui veut le traîner dans les rues de Dakar comme Samuel Doe a péri dans les rues de Monrovia (Liberia).

Ousmane Sonko ne l’a jamais caché. Son souhait est de faire sortir Macky Sall du Palais de la République par les jeunes et de le faire traîner des rues de Dakar et de lui faire subir la même fin tragique que Samuel Doe. Ousmane Sonko montre à quel point il est inhumain. Ousmane Sonko au pouvoir, le Sénégal ne va vivre que dans la démon-cratie. Ousmane Sonko est un monstre, très rancunier qui a commis des choses horribles.

Ousmane Sonko est un responsable politique. Aujourd’hui, il est catégorisé comme étant le principal opposant du Sénégal sans que cela ne soit prouvé par les statistiques sorties des résultats des élections tenues depuis 1987. Ousmane Sonko est un monstre politique que l’Alliance pour la République (APR – Parti présidentiel) a fait émerger sur la scène politique nationale. Ousmane Sonko s’en prend à tous les anciens Présidents de la République.

Il s’est mis au service de forces obscures internationales dont le dessein est de conquérir toutes l’Afrique afin de s’emparer de toutes ses ressources naturelles. Une étape pour leur dessein qui n’est que de conquérir le reste du monde. Des forces obscures dangereuses. Des enquêtes démontrent que c’est depuis le Qatar que ces forces agissent. D’ailleurs, c’est à partir de là-bas qu’Ousmane Sonko reçoit tous les financements pour ses activités de déstabilisation.

Malgré tout, l’Etat du Sénégal qui avait réussi à mettre hors d’état de nuire Ousmane Sonko est en train de le réhabiliter politiquement au moment où des enjeux électoraux se définissent. Ousmane Sonko qui est jeté en prison pour des faits reconnus dangereux, est sur le point d’être libéré. Que c’est triste ! Il n’y a rien qui puisse établir qu’Ousmane Sonko « Bou sell mi » est innocent des faits pour lesquels il est poursuivi.

Ousmane Sonko rien que pour l’affaire de viol dont il accusé dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, s’est rendu la nuit en plein couvre-feu alors qu’il était à l’époque député à l’Assemblée nationale dans un salon de beauté. Après avoir nié qu’il s’y était rendu, il a été contraint par les preuves qui lui ont été servies de reconnaître qu’il se rendait dans ce salon de beauté pour des massages à cause d’un mal de dos. Un salon de beauté alors qu’il y existe des structures spécialistes en la matière, kinésithérapeutes montrent à quel point il est un menteur et un manipulateur.

Ousmane Sonko accusé de viol, s’est transformé dans la peau d’un opposant victime d’un pouvoir qui cherchait à tout prix le mettre hors d’état de nuire. Finalement, c’est lui qui s’est retrouvé dans la peau de la victime alors que c’était lui le coupable dans cette affaire à cause de la maladresse de communication du régime. Apparaissant ainsi dans la peau d’une grande victime de persécution du pouvoir, Ousmane Sonko a fait une ascension fulgurante sur la scène politique nationale et même internationale.

Pour cause. Macky Sall est un Président bizarre. Il reporte une présidentielle à partir d’une fausse crise, crée une vraie crise puis convoque un dialogue pour s’en sortir et enfin propose une amnistie pour faire plaisir à la communauté internationale pour se racheter de sa grosse erreur. Et avec cette amnistie, Macky Sall libère son pire ennemi. Celui qui voulait fusiller tous les anciens Chefs d’État et le traîner dans les rues de Dakar comme Samuel Doe.

Lorsque Abdoulaye Wade a perdu la présidentielle de 2012, personne n’osait imaginer la suite. Elle fut pénible pour Wade. Macky a poursuivi le fils de Me Abdoulaye Wade, Karim et l’a mis en prison avant de l’exiler. Mais, Macky Sall vient de libérer son bourreau. Celui-là les mettra tous en prison. Et il mettra aussi la famille et la belle-famille de Macky en prison.

Aujourd’hui, Macky Sall œuvre plus pour ses ennemis que pour son candidat Amadou Ba. Macky Sall joue pour le camp Diomaye Président…Et Sonko libre, c’est un véritable danger pour Macky Sall et sa famille. Alors que personne ne comprend la pertinence de faire libérer Ousmane Sonko. Ousmane Sonko apparait ainsi comme étant un véritable martyr aux yeux des populations. Ce qui lui fait acquérir une grande réputation.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn