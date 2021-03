Macky Sall décaisse 350 milliards pour les jeunes et les…

Le Président Macky Sall est à l’écoute et au service des populations surtout les plus jeunes. Les manifestations auront eu quelque chose de positif. Les jeunes qui sont sortis en masse pour crier leur désarroi après l’arrestation de Ousmane Sonko, leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), qui fut l’élément déclencheur, vont bénéficier d’une importante mesure prise par le président de la République.

Macky Sall a annoncé 350 milliards au moins, qui seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes. Des ressources publiques exceptionnelles, renseigne le communiqué du conseil des ministres

« Ces ressources publiques exceptionnelles, vont financer la première phase de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, à raison de 150 milliards pour l’année 2021, 100 milliards pour 2022 et 100 milliards pour 2023. » selon le communiqué du Conseil des ministres.