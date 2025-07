Vidéos pornographiques : Kocc Barma arrêté !

La Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) a réussi un coup de filet majeur dans une affaire de chantage à la sextape, en procédant à l’arrestation d’El Hadj Babacar Dioum, suspecté d’être le célèbre et très recherché Kocc Barma, révèle Libération.

Depuis 2018, rembobine la même source, les sites seneporno.com et babi-porno.com faisaient l’objet d’enquêtes pour diffusion non consentie de vidéos intimes et chantage numérique. À ce jour, des centaines de victimes ont été identifiées, avec des conséquences psychologiques graves : humiliation publique, climat de peur et, dans certains cas, pensées suicidaires.

Grâce à des investigations techniques et à l’analyse de mouvements financiers suspects, Dioum a été localisé dans un immeuble sécurisé de Dakar. L’arrestation, menée avec l’appui de la BIP, a permis de saisir des centaines de sextapes de Sénégalaises, souvent piégées à leur insu, précise Libération.

Lors de son audition, complète le journal, le suspect a reconnu les faits, tout en niant être Kocc Barma. Mais des preuves numériques lient directement El Hadj Babacar Dioum aux plateformes incriminées.

L’enquête se poursuit.