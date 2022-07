Macky Sall fait du lobbying pour son 3e mandat

La Présidence du Sénégal a engagé une société de lobbying américaine dans le cadre d’une campagne mondiale visant à redorer la réputation de Macky Sall qui envisage un troisième mandat controversé. Mercury Public Affairs, basé à New York, doit être payé 15 000 $ (plus de 7 millions FCFA) par mois pour fournir «des services de conseil stratégique, de relations gouvernementales, de lobbying et de relations publiques» au profit du bureau de la présidence, selon un dossier de lobbying récemment divulgué, selon le magazine africain de référence en politique, économie et culture, The Africa Report.

Mais selon le document que nos confrères du journal Le Témoin détiennent, il s’agit d’un juteux contrat de plus de 2 milliards 40 millions de FCFA signé par le camp de Macky Sall avec le Groupe Kirjas Global, qui a pris effet en janvier 2022 et prendra fin en début janvier 2024. Soit à un mois de l’élection présidentielle, prévue en février 2024.

Le Groupe Kirjas Global a pour activité principale de fortifier les efforts diplomatiques et internationaux pour promouvoir le Sénégal, les « efforts exceptionnels » du Président Macky Sall et I’ambitieux programme de son gouvernement. Il fournira conseils et assistance au client. Et dans le cadre du présent contrat, le client (la présidence) confie à Kirjas Global qui valide la mission d’accompagner pendant 24 mois, à compter du 1er janvier 2022, la Présidence de la République, dans les missions définies ci-après :

« Tous les frais indiqués à l’entrepreneur principal incluent la TVA partout où applicable, que le Sous-traitant ajoutera à ses factures à la taux approprié », est aussi une clause qu’on avoue ne pas cerner…

D’abord, assurer la continuité des initiatives réussies du Plan Sénégal Emergent (PSE), en sécurisant diverses réunions dès janvier 2022, ensuite accompagner et renforcer les contacts établis et les tendances positives avec les réunions précédemment mises en place. Ces réunions comprendront une liste soigneusement élaborée de dirigeants politiques étrangers, de parlementaires, de représentants de gouvernements, d’institutions internationales, d’activistes de la société civile et de faiseurs d’opinion (médias et ré- seaux sociaux) en ligne, en utilisant les nouvelles technologies, en organisant des discussions en ligne mensuelles avec des membres des parlements nationaux et régionaux en Europe et en Afrique, par le biais de séminaires et d’entretiens avec les médias.

Dans cette opération de charme en dehors du Sénégal, un accent sera mis sur I’Europe, I‘Asie, I’Amérique du Nord, I’Amérique Latine et l’Afrique, avec des visites spéciales de responsables gouvernementaux et des représentants des partis, au Sénégal, grâce à des visites sur mesure d’importants dirigeants politiques ou représentants d’institutions internationales en leur proposant des rencontres avec des membres désignés du gouvernement, de l’équipe de la présidence et des médias (certains médias). Lire la suite en cliquant ICI