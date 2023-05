Macky Sall : « Nous assistons aujourd’hui à une dérive sans précédent sur les réseaux sociaux »

Le Président de la République, Macky Sall, a pris part, ce mardi, à l’ouverture de la Semaine numérique, lors d’une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar.

Le chef de l’État, tout en soulignant les avantages du numérique, dont il souhaite une contribution à 10% du PIB, a néanmoins déploré une nouvelle fois les dérives sur les réseaux sociaux.

« Il nous faut aussi faire face au défi des réseaux sociaux. Nous assistons aujourd’hui à une dérive sans précédent sur les réseaux sociaux avec la manipulation et les fake news qui y sont distillés à foison.

J’en appelle à la responsabilité individuelle de chaque sénégalais pour un usage utile du numérique fondé sur le respect des droits et devoirs de chacun. Le numérique doit être perçu comme un formidable outil de raffermissement des relations humaines et non comme un instrument de diffusion de la haine, de la désinformation et de la violation permanente des droits humains.

L’Etat veillera à ce que notre pays tire le plus profit des avantages du numérique. Il assumera également ses responsabilités face aux effets pervers dans le respect strict de nos lois et règlements », a assuré Macky Sall.