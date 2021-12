Macky Sall persiste : « Ce qui s’est passé en mars ne se passera plus dans ce pays »

Les émeutes du mois de mars dernier avaient mis le Sénégal sens dessus-dessous avec son lot de 14 morts. Il s’ensuivit la mise en place par le Gouvernement d’une commission d’enquête indépendante. Et depuis, aucun éclairage dans ce sens. Dans un entretien avec la RFI et France 24, le Président Sall est revenu sur ces violentes manifestations.

« Il y a un dossier pendant devant la justice et ce dossier sera traité. La Commission d’enquête, dès lors que nous avons engagé une procédure judiciaire avec des enquêtes internes, attendra que l’enquête nationale se fasse et que ses conclusions soient connues. Donc, là-dessus, c’est à la justice de trancher. Moi je n’ai plus rien à dire sur ça. Ce que je peux vous dire par contre, est que ce qui s’est passé en mars ne se passera plus dans ce pays. on ne peut plus laisser les gens, sur quelque prétexte que ce soit, mettre à feu et à sang le bien public comme privé de façon volontaire », lance Macky Sall.

Pour rappel, l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, leader de Pastef-Les Patriotes, avait mis le feu aux poudres, et fait descendre la jeunesse dans la rue. Une manifestation qui s’était soldée avec la mort de quatorze (14) jeunes.

En mai dernier, le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) avait annoncé des poursuites devant les juridictions nationales, régionales et internationales contre l’Etat du Sénégal qu’il accuse d’être le commanditaire de ces émeutes.