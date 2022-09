Macky Sall prend ses députés pour des chèvres domestiques…Ils les mate tous

Incroyable mais vrai ! Macky Sall, le Président Sénégalais est le berger de l’APR, le pasteur de Benno Bokk Yaakaar. Il guide tous ses militants et ses députés comme des chèvres domestiques. Matés et formatés par celui qu’on appelle « le Patron Macky », les députés de Benno Bokk Yaakaar qui ont été élus à l’Assemblée sont guidés comme un troupeau. Ils n’ont aucun mot à dire. Même leurs efforts ne sont pas récompensés. Ce sont les esclaves du maître Macky. Ils font le job, mais le maître dicte sa loi. Macky Sall n’a aucun respect pour ses militants. Et ce depuis qu’il est Président du pays, Président du parti et seul maître à penser de sa mouvance politique.

Où se trouve l’Assemblée nationale dont voulaient les Sénégalais qui ont envoyé un signal fort au régime du Président de la République à l’issue des élections législatives qui se sont déroulées le 31 juillet dernier ? Les Sénégalais ont voulu dire non à l’ère des députés qui ne cessent de répéter qu’ils sont des élus du Président de la République. Rien n’a apparemment pas changé. Comme pour narguer les Sénégalais, Macky Sall donne des ordres, et les députés de Benno Bokk Yaakaar, se soumettent.

Les députés de Benno Bokk Yaakar sont aux ordres de Macky Sall. Tel un troupeau de chèvres, ils se mettent tous à brouter les herbes là où les envoie le berger. C’est un manque de respect à l’endroit des Sénégalais qui les ont élus. Cette Assemblée nationale est loin d’être celle de la rupture, comme l’ont souhaité les Sénégalais. Comme toujours, des députés croient bon de se mettre aux ordres du Chef de l’Etat Macky Sall.

Au Sénégal, c’est toujours l’Exécutif qui contrôle le Législatif. Tous les désirs du Président de la République sont appliqués à la lettre par des députés qui croient qu’ils lui doivent tout. Des députés qui font honte à la nation, au peuple sénégalais. Ils sont incapables d’apporter les principaux changements attendus par le peuple à l’Assemblée nationale. Tout le monde sait qu’hier à l’Assemblée nationale, les députés nouvellement élus de Benno Bokk Yaakaar ne suivaient que les instructions que lui donnait l’Exécutif.

La preuve comment ils peuvent accepter de se faire diriger par un individu qui ne s’est jamais manifesté jusqu’ici sur la scène politique nationale. On pouvait penser à tout le monde pour diriger sauf à un certain Amadou Mame Diop. Seulement, l’Exécutif l’a choisi pour diriger l’Assemblée nationale, parce que tout simplement, il sera plus facile de le manipuler. Il est contraint de suivre à l’aveuglette tout ce que lui exigera le Palais de la République, car sachant que c’est le Prince qui l’a mis à son poste.

Cependant en mettant Amadou Mame Diop, le pouvoir donne un véritable coup de pouce à l’opposition qui ne va faire qu’une bouchée de lui. Amadou Mame Diop ne dispose pas de toutes les armes comme en disposeraient Aminata Touré ou encore Amadou Bâ pour faire face à l’opposition. C’est un nain de la politique.

Il a été choisi par les faucons du Palais qui l’ont proposé au Président de la République Macky Sall qui a ensuite donné des ordres aux députés qui ont appliqué à la lettre ses instructions. Quand le Chef donne des ordres, on les suit, suivant la logique des députés de la mouvance présidentielle. Même si, ce sont des choix qui les mettent davantage en rupture avec le peuple sénégalais. Ils font honte à la nation qui ne manquera pas d’exprimer tout son mécontentement à leur endroit. Et, ce sera pour bientôt. Ils n’ont pas été élus pour se soumettre au Président de la République Macky Sall.

Mame Penda Sow pour xibaaru .sn