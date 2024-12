Macky Sall rattrapé par ses « démons »…Il ne peut pas…

L‘ancien président Macky Sall a fait 12 ans au pouvoir au Sénégal pour se retrouver, au lendemain de son règne, dans un autre pays. Ses enfants ne vivent pas au Sénégal. Son épouse est avec lui à l’étranger. Il a la nostalgie du pays mais…ne peut pas revenir comme bon lui semble. Pourquoi Macky Sall qui a la nostalgie de son pays ne peut pas retourner dans ce pays qu’il a dirigé pendant 12 ans en tant que président. Il a auparavant été ministre, premier ministre, président de l’Assemblée nationale. Pourquoi un homme qui a tant œuvré pour son pays, ne peut pas vivre sur sa terre natale et est obligé d’élire résidence dans un pays tiers ?

Le président Macky vit mal sa situation à l’extérieur du Sénégal. Son pays lui manque et ce sentiment nous a été rapporté par un homme qui est très proche de lui. Robert Bourgi, « le convoyeur des mallettes » bourrées d’argent des anciens présidents africains à l’endroit des chefs d’états français, a rapporté le sentiment qui anime l‘ancien président Macky Sall, loin de sa terre natale, loin de ce pays qu’il a dirigé pendant 12 ans. Depuis la passation de pouvoir le 02 avril, Macky Sall a élu domicile à Marrakech au Maroc. Et il s’est confié à Robert Bourgi.

Bourgi fait une révélation de taille sur Macky et son épouse : « Macky est un homme proche de la terre. Son pays lui manque, et il veut revenir. Marème Faye également ». Et Bourgi de dire ce qu’il a dit à l’ancien président au téléphone : « Tu sais, la terre de Marrakech n’est pas celle de Fatick. L’air de Ngor n’est pas celui de Marrakech. L’odeur de l’aéroport de Dakar est différente de celle de Marrakech. Je comprends ce que tu ressens. » À cela, Macky Sall aurait répondu : « Ça me manque, grand frère ». Le Sénégal manque à Macky Sall. Mais pourquoi ne revient-il pas dans ce pays qui lui a tout donné ?

Toujours selon Robert Bourgi, « Macky Sall hésite peut-être encore à rentrer au Sénégal ». Et il ajoute que de « nombreuses menaces circulaient ». Macky Sall serait-il menacé en cas de retour ? S’il y a eu « protocole du Cap Manuel », pourquoi l’ancien président Macky se sentirait menacé dans son propre pays ? Le « protocole du Cap Manuel », considéré comme l’aboutissement des négociations entre Macky Sall et Ousmane Sonko, a propulsé Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, de la prison au pouvoir. Alors pourquoi ce protocole cosigné par Macky et Sonko, avantagerait-il l’un et défavoriserait l’autre ? Macky Sall est à l’extérieur. Et il vit sa situation comme un exil…

Macky Sall est en exil comme Karim Wade qui est en exil forcé depuis 8 ans. Le fils de Wade est en exil par la seule volonté de Macky Sall. Et aujourd’hui, ce même Macky Sall se retrouve en exil. Le démon de l’exil a rattrapé Macky. « C’est le Karma » avancent certains. Mais d’autres disent que c’est le démon de Macky qui le rattrape après avoir « torturé » le fils de son bienfaiteur et ancien patron, Me Abdoulaye Wade.

Et Macky a fait croire à ses partisans qu’il viendrait pour la campagne pour les Législatives. Il avait même démissionné du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) pour les Législatives. Il n’a jamais foulé le tarmac de l’Aéroport Blaise Diagne. Ensuite élu député, Macky Sall laisse son siège de député à l’ancien député Abdou Mbow. Macky jouait avec les Sénégalais et plus particulièrement avec ses militants sur son retour. Et la vérité est enfin tombée. L’ancien président est en exil au Maroc. Et il craindrait d’être l’objet de poursuites judiciaires au Sénégal s’il retournait.

Macky Sall a-t-il peur de la menace d’Ousmane Sonko qui brandit la Haute Cour de Justice qui juge les présidents de la République, les premiers ministres et les ministres ? Robert Bourgi a vendu la mèche concernant Macky. Il a souligné qu’il n’avait jamais vu « le parquet et les juges d’instruction aussi actifs, et a mentionné que de nombreuses menaces circulaient… ». Et ces menaces dont il parle, seraient-elles à l’endroit de Macky Sall ? Macky Sall a envoyé Karim en exil et lui-même se retrouve en exil…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn