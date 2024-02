Macky Sall toujours maître du jeu…Sonko et les radicaux n’ont encore rien vu

Macky Sall est un génie politique. Les Sénégalais n’ont rien compris de l’aventure politique dans laquelle il a plongé le Sénégal après le report de l’élection présidentielle. Avec la décision du Conseil Constitutionnel de retoquer le décret d’annulation de convocation du corps électoral, le président reste toujours maître du jeu. La date de l’élection présidentielle n’étant pas encore connue, toutes les attentions sont tournées vers lui. Au moment où les Sénégalais spéculent sur la date du 02 avril, son dernier jour à la tête de ce pays, Macky Sall garde son calme car il sait où il va et ce qu’il veut…

Le président de la République reporte l’élection présidentielle et ouvre les portes des prisons du Sénégal pour libérer tous les détenus membres et sympathisants de l’ex Pastef, le parti dissous. Personne ne comprend la démarche politique de Macky Sall…Sauf lui seul. il est le seul à savoir où il va et ce qu’il cherche. Macky Sall reste toujours un génie politique qui garde la tête sur ses épaules.

Après avoir maintenu Amadou Ba comme candidat de la mouvance présidentielle, Le patron de l’APR est le seul à savoir quand aura lieu la présidentielle. Tout le monde s’accorde que le 02 avril est la date limite de « Macky Président ». Mais selon Me Doudou Ndoye, Le président peut garder la présidence jusqu’à l’élection de son successeur. Donc, il est encore à la tête de l’Exécutif jusqu’à l’élection du prochain Président du Sénégal.

Et Macky Sall veut s’assurer que son candidat Amadou Ba est le favori de la présidentielle. Et il met tout en œuvre pour montrer aux yeux du monde que la présidentielle sera inclusive. Et l’objectif de Macky Sall est que son candidat remporte l’élection présidentielle dans un scrutin inclusif. Et Macky Sall va tenir les rênes de ce pays jusqu’à ce qu’Amadou Ba gagne sans ambages.

Ceux qui pensent que Macky va sacrifier Amadou Ba et les deux juges du Conseil Constitutionnel pour se maintenir au pouvoir n’ont encore rien compris du génie politique de Macky. Le seul souci de Macky Sall est de faire gagner Amadou Ba au 1er tour…Pour cela, il est en train de s’entourer de toutes les garanties. N’en déplaise, à ceux qui dans le camp présidentiel combattent Amadou Ba.

Tout le monde pense que Macky Sall a totalement perdu le contrôle de la situation. Il n’en n’est rien. Macky Sall apparait plus que jamais lucide. Il donne l’impression de quelqu’un qui a cédé sur toutes les exigences d’Ousmane Sonko. Or, tout le monde sait que Macky Sall va en finir définitivement avec Ousmane Sonko en le mettant hors d’état de nuire une bonne fois pour toutes.

Macky Sall sait vraiment où il marche. Il a des atouts en poche pour faire gagner Amadou Ba largement dès le premier tour ou même en cas de deuxième tour. En effet, Ousmane Sonko à cause de ses agissements et surtout ses connexions connues de forces obscures étrangères, n’inspire guère confiance à certains acteurs politiques. Karim Wade éliminé de la course à l’élection présidentielle, le Parti démocratique sénégalais (PDS) ne va pas suivre le processus électoral. Il y aura des consignes de vote. Et il est impensable que le PDS vote pour un candidat autre qu’Amadou Ba.

Amadou Ba successeur du président Sall, le PDS sera tranquille tout en sachant que si l’ex Pastef prend les rênes du Pastef, le Sénégal sera alors en danger et qu’une véritable chasse contre tous ceux qui dans l’histoire ont gouverné le Sénégal, va être engagé. Il y a ensuite que le PDS ne peut que témoigner de la solidarité au Président de la République qui a accepté de se liguer avec lui, en faisant en faisant abroger le décret portant convocation du corps électoral.

Macky Sall a vraiment réussi son coup, une alliance avec le PDS ferait à coup sûr faire vaincre largement le camp libéral qui aura encore l’opportunité de conserver le pouvoir. Et entretemps, la menace de l’ex Pastef sera définitivement écartée.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn